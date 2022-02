1 cm preširok pas pri Iraschko-Stolzevi Avstrijo stal medalje

Kot je za avstrijski ORF razkrila Avstrijka, je diskvalifikaciji botroval neskladen pas na kombinezonu, in sicer je bil en centimeter preširok. "Žal mi je za ekipo, vsi so zelo dobro skakali. Zafrknila sem tudi s svojimi skoki," se je po preizkušnji posula s pepelom. Tudi sicer se skok v prvi seriji Danieli Iraschko-Stolz ni posrečil, saj je pristala pri vsega 85,5 metra, a vendarle bi se s tem skokom Avstrijci lahko borili za odličja. V drugi seriji je nato nastopila z novim kombinezonom in kontrolo materiala tudi uspešno prestala.

Poleg Avstrijke so trpečo usodo doživele še Japonka Sara Takanaši, ki se je zlomila v solzah in se preko kamer vidno razočarana opravičevala rojakom, a to ni pomagalo, da bi kontrolorji razveljavili svojo prvotno odločitev. Še posebej stroga je bila kontrolorka Agnieszka Baczkowska, ki je skrbela za preverjanje ženskih kombinezonov. O tem smo že pisali tukaj. "Pravila so jasna in niso nova. Na športnikih in ekipah je, da upoštevajo pravila, naša naloga FIS pa je, da poskrbimo za njihovo spoštovanje," je bila jasna Poljakinja