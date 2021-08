Sekulić je žogo že videl v košu: Zadnja akcija je bila dobra. Vse so storili, kot je treba

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić si je v petek že zgodaj zjutraj ogledal posnetek polfinalne tekme olimpijskih iger proti Franciji. Zadnjo akcijo, ki bi lahko Sloveniji prinesla zmago, si je ogledal kar petdesetkrat in prišel do zaključka, da je bilo vse storjeno, kot je treba. Pod košem le ne bi smelo biti Nicolasa Batuma, ki je blokiral met Klemna Prepeliča.

icon-expand Aleksander Sekulić ničesar ne obžaluje. Po bitki je lahko vsak general, pravi. FOTO: AP

"Že takoj po tekmi je bila analiza v moji glavi. Verjamem, da sem tudi jaz delal napake, nekatere stvari bi lahko izpeljali drugače, ampak po tekmi je lahko biti general. V določenih trenutkih smo vsi skupaj vlekli poteze, za katere smo mislili, da so najboljše, s tem moram živeti. Menim pa, da je bila zadnja akcija zagotovo dobra, zanjo bi se spet odločil, fantje so vse storili, kot je treba, žal se je pojavil Batum. Ja, žogo sem pa res videl že v košu," je na srečanju z novinarji v Tokiu dejal Sekulić.

Prva naloga njega in strokovnega štaba je bila dvigniti igralce po nesrečnem porazu. Pogovor z njimi so opravili že po tekmi, še daljšega pa bodo imeli pred večernim treningom. Takrat bo lahko selektor ocenil, kakšno je njihovo stanje. "Kolikor sem videl do zdaj, vzdušje kljub porazu ostaja dobro. Še vedno obstaja velika mera pozitivnosti, predvsem pa želja, da tudi zadnjo tekmo na turnirju odigramo kar se da dobro," težav s potrtostjo in motivacijo svojih fantov ne vidi selektor.

icon-expand Luka Dončić se je sam odločil, da po porazu spregovori z novinarji. FOTO: AP

Po porazu se niso skrili: 'Nihče jim ne more ničesar zameriti'

Ta je poln hvale na račun svojih igralcev. Doslej so, tako pravi, opravili prav vse naloge, ki jim jih je zadal, svojo veličino pa kažejo tudi z drugimi rečmi. Luka Dončić je po tekmi sam želel na novinarsko konferenco, Prepelič se je v petek sam želel srečati z novinarji. "S tem kažejo, da imajo čisto vest. To, kar smo zahtevali – da dajo vse od sebe in hkrati uživajo – so izpolnili. Nihče jim ne more ničesar zameriti. Napake se dogajajo, verjamem, da tako mislijo tudi navijači v domovini. Slišimo, da imamo prav zaradi borbenosti in odnosa še vedno podporo javnosti," je dejal Sekulić. "Iz poraza se moramo kaj naučiti. Iskati moramo pozitivne stvari, popraviti slabe. Bodimo realni, nismo odigrali najboljše tekme ne v napadu ne v obrambi, a smo bili na koncu vseeno v igri za zmago, za Francoze pa lahko rečem, da so igrali na meji svojih zmogljivosti. Imeli so fantastičen strelski večer, zadeli veliko več kot mi, oboji smo imeli odprte mete," se je na polfinalno tekmo ozrl slovenski strateg.