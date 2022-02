Anamarija Lampič: Danes ni bil moj dan

Anamarija Lampič je bila edina Slovenka v izločilnih bojih v Zhangjiakouju, kjer se na 1800 m nadmorske višine še na drugih OI ni uvrstila v finale sprinta. Sedmega mesta z najkrajše olimpijske preizkušnje v smučarskem teku v Južni Koreji pred štirimi leti ji ni uspelo izboljšati, čeprav si je želela medalje in bila v ožjem krogu favoritinj.

"Merila sem na finale, tudi medaljo sem si želela. A OI so posebna tekma, moraš imeti nekaj več. Danes nisem bila tista Ana, ni bilo prave moči v nogah," je kratko opisala prve občutke Lampičeva. Potrdila je, da so bile smuči v servisu dobro pripravljene, "a ne kot rakete".

Anamarija Lampič je tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu pred štirimi leti sprint zaključila v polfinalu. Takrat je bila v drugi polfinalni skupini četrta, na koncu pa je osvojila sedmo mesto.

Potem pa je nadaljevala: "Danes ni bil moj dan, moj domet je bilo 12. mesto, ne morem biti razočarana, to je še vedno vrhunski rezultat. Maksimum sem izvlekla iz te tekme. Jokala ne bom, žalostna nisem, iz teh tekem lahko povlečem nekaj dobrega. Švedinje so bile najmočnejše, to sem napovedala že pred sezono. Spodbujajo se med seboj. Pri nas v ekipi nimamo toliko dobrih deklet, da bi se druga drugo priganjale na treningih, tudi to mi manjka."

Četrtfinale je Lampičeva končala na tretjem mestu v svoji skupini in se v polfinale uvrstila kot srečna poraženka. Polfinalni nastop pa je končala kot zadnja v svoji skupini in se na koncu uvrstila na 12. mesto.

Po novoletni turneji v začetku januarja ni bilo več tekem v svetovnem pokalu, koronska pandemija je odnesla tudi zadnjo predvideno pred OI v Planici. "Mogoče so mi res manjkale tekme, rabim nekaj časa, da mi steče tudi na začetku sezon. Mesec dni sem trenirala sama, nisem imela nobene primerjave. Če imaš vsak vikend tekme, se lahko izboljšaš, vidiš, kje si. Forma je dobra, a ni bilo prave energije na koncu. Poleg tega so na daljšem in zahtevnem sprintu priložnost dobile tekmovalke, ki so boljše na razdaljah, tudi nadmorska višina je visoka," je razmišljala tekmovalka iz Valburge.

icon-expand Anamarija Lampič na treningu v Džangdžjakovu FOTO: AP

Razočaranje je bilo veliko pri Evi Urevc, šele 46. v kvalifikacijah. Kot je dejala, tudi pričakovano. "To je velik padec, gre za moj najslabši izid v sprintih v zadnjih dveh sezonah. Smuči so bile dobro pripravljene, a to ne pomaga, če ti nisi. Res je počasen sneg, tudi proga mi ni pisana na kožo. A sem slabše pripravljena, kot sem že bila, to je glavni razlog," je menila Urevčeva in dodala, da je kruta realnost OI, da bo naslednja priložnost šele čez štiri leta.

Urevčeva lahko normalno trenira šele od 3. februarja, a zanjo veljajo posbena pravila. Na vsakih 12 ur mora oddati negativni test na koronavirus, obroke je v sobi in uporablja poseben prevoz.

Že dan pred tekmo je napovedala, da ne more pričakovati vrhunskih rezultatov po vsem, kar se je z njo dogajalo v zadnjem obdobju. Najprej je še v domovini sredi januarja zbolela, novi koronavirus ji je vzel kar nekaj treninga, potem pa je bila po prihodu na prizorišče OI še pozitivna in spet ni mogla nekaj časa vaditi na novih progah, ki so jih pripravili na OI. V tej sezoni je bila posamično šesta, z Lampičevo pa tretja na ekipni tekmi svetovnega pokala, bron pa sta osvojili na lanskem svetovnem prvenstvu. Težave z boleznijo in današnji nastop pa so bile razlog, da je razočarana Urevčeva po nastopu celo razmišljala o tem, ali je smiselno, da nastopi na ekipni tekmi. "Prespati moram, ni pošteno od mene, da bi nastopila. Zame je slabo, za ostale je slabo. Moram prespati, tako fizično kot psihično sedaj nisem najboljša. Bomo videli."

icon-expand Anamarija Lampič (levo) in Eva Urevc (desno) FOTO: AP