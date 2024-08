Anita Horvat 36. v prvem krogu na 800 m na OI v Parizu

27-letna Horvatova, nastopila je z veliko belo pentljo v laseh, je bila po prvem krogu na petem mestu. Kmalu nato pa je prišlo do prerivanja, Horvatova se je komaj rešila padca in izgubila korak. Kmalu je nazadovala na začelje, potem pa je do ciljne črte prehitela eno izmed tekmovalk.

Anita Horvat je drugič nastopila na olimpijskih igrah, pred tremi leti je v Tokiu tekla še na 400 metrov in osvojila 28. mesto. Potem se je dokončno preusmerila v teke na dva stadionska kroga.

Letos še ni tekla pod dvema minutama, njen izid sezone je 2:00,32, lani je osebni rekord dosegla z 1:58,73. S prvim časom je imela predzadnji dosežek skupine, v kateri je tekla, z osebnim rekordom pa petega.

V prejšnji sezoni je bila srebrna na dvoranskem EP v Istanbulu za svoj največji uspeh doslej na velikih tekmah.

"Pričakovala sem dosti več, menim da sem bila tudi zmožna dosti več. Žal se je v teku tam nekje na 400 metrih zgodil incident. Tam so me odnesle iz prve proge na tretjo in nazaj na prvo. V bistvu sem se komaj zadržala na nogah, izgubila korak in šele po 80 metrih sem se vrnila v ritem. Začela sem pridobivati, a izguba časa je bila precejšnja," je dejala Horvat, ki je prepričana, da je bila pripravljena držati raven najhitrejših, kar pa so ji nevšečnosti preprečile: "Po vsem tem nisem imele nobenih pravih možnosti in temu ni kaj dosti za dodati."

Precej bolje je nekoliko slabši dosežek od pričakovana sprejela Neja Filipič. "Pogoji niso bili idealni. Čeprav imam rada vročino, je bilo prevroče. Imeli smo malo časa za ogrevanje, jaz sem skakala druga po vrsti, tako da se mi je mudilo, da sem storila vse, kar je potrebno. Stopnjevala sem rezultate, mislim, da bi lahko še kaj dodala, pričakovala sem skok čez 14 metrov, za katerega sem zagotovo sposobna. Je pa res, da so bile tudi druge punce precej oddaljene od osebnih rekordov, očitno pogoji najboljših rezultatov niso dovoljevali," je za slabše skoke od pričakovanih krivila težke razmere Filipič.