Anita Horvat ostala brez polfinala

Horvat je bila precej razočarana po petkovih kvalifikacijah, njeno ne preveč prešerno razpoloženje pa je bilo predvsem posledica težav, ki jih je imela na progi, ko so jo tekmice "odnesle iz prve proge na tretjo in nazaj na prvo in se je komaj zadržala na nogah" .

"Včeraj je bilo lažje teči, ker je bila večerna tekma in se ni poznala utrujenost, ampak danes ni bilo tistega bližnjega padca, ki se mi je primeril včeraj. Včeraj in danes so bili plusi in minusi, v bistvu si nimam česa očitati, dala sem vse od sebe, lahko sem zadovoljna sama s sabo. Včeraj sem imela malo smole, danes pač malo utrujenosti," je povedala Horvat, ki je seveda upala, da bo tekla še v nedeljo, takšen je bil tudi načrt.

"Sem si zamislila čisto drugačno taktiko, kot sem jo na koncu izpeljala. S trenerjem sva predvidevala, da bo tek v prvem krogu malo počasnejši in bi šla mogoče malo bolj na rep skupine, da ne bi spet prišlo do kakšnega prerivanja, ampak hitro sem videla, da bo tek hitrejši od predvidevanj, tako da je bilo kar prav, da sem se postavila malo bolj v ospredje in pač tekla v ospredju," je strnila vtise.