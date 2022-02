Avstralca sta lahko kljub pozitivnemu testu nastopila v Pekingu

Thali Gill je v Peking pripotovala skupaj z Deanom Hewittom. Postala sta namreč prva Avstralca, ki sta se na olimpijske igre uvrstila v disciplini curling. Gillova je bila na novi koronavirus pozitivna že decembra lani. Od takrat je bila na testih izmenično pozitivna in negativna. Avstralka je potrdila, da je njen organizem "zelo počasi odstranjeval odmrli virus". Dodala je, da že dolgo časa ni prenašalka virusa.

Kitajske oblasti na igrah vzdržujejo zelo stroga pravila in so jo ob pristanku v Pekingu uvrstile v kategorijo "bližnjih stikov". V soboto je bila na testiranju pozitivna in povedala je, da je že pakirala kovčke, ko je prejela dobro novico. Avstralska olimpijska zveza ji je sporočila, da so kitajske oblasti po pregledu njenih izvidov prišle do zaključka, da so ti znotraj "okvirov sprejemljivega".