Olimpijske igre

Avstrijski voznik boba po hudi nesreči v bolnišnico

Cortina d'Ampezzo, 21. 02. 2026 19.19

Avtor:
Ž.Ž.
Nesreča avstrijske posadke boba štiriseda

Druga vožnja moškega boba štiriseda se je po več grdih nesrečah končala z nekoliko grenkim priokusom. Najbolj resna je bila nesreča avstrijske posadke, v kateri jo je skupil voznik boba Jakob Mandlbauer. Avstrijec, ki je ostal ujet v saneh, je na stezi prejel zdravniško oskrbo, nato pa so ga odpeljali na nadaljnje preiskave v bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avstrijska četverica, ki je po prvi vožnji zasedala 21. mesto, je želela v drugi vožnji svoj dosežek izboljšati in se po polovici tekmovanja prebiti čim višje. Napad se jim ni izšel, sredi druge vožnje je voznik Jakob Mandlbauer izgubil nadzor nad približno 630 kg težkimi sanmi, ki so se nato prevrnile in na glavo obrnjene z veliko hitrostjo drsele skoraj do ciljne črte.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko so se sani končno zaustavile, so se Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer in Daiyehan Nichols-Bardi sami rešili iz sani, Mandlbauer pa je ostal ujet v školjki in potreboval zdravniško pomoč. Zdravstveno osebje mu je na stezi dlje časa nudilo zdravniško oskrbo, nato pa ga na nosilih odneslo do reševalnega vozila.

Po poročanju avstrijskih medijev je avstrijski voznik boba ostal pri zavesti ter lahko premikal roke, noge in glavo, pritoževal pa se je nad bolečinami v vratu in hrbtu.

Tiskovni predstavnik avstrijske ekipe Christoph Iglhauser je kasneje sporočil, da Mandlbauer ni utrpel hujših poškodb, so pa ga v bolnišnico odpeljali na nadaljnje preiskave. "Jakob je na poti v bolnišnico. Ni tako hudo. Gre le za pregled. Vsi ostali so v redu," je povedal za The Athletic.

Mandlbauerjeva ekipa je sicer izpadla iz nadaljnjega tekmovanja, ker s sanmi niso prečkali ciljne črte.

Težave sta nato imeli tudi ekipi Francije ter Trinidada in Tobaga, ki sta prav tako doživeli nesrečo, vseh osem tekmovalcev pa jo je odneslo brez poškodb.

Razlagalnik

Bob je zimski drsalni šport, pri katerem se ekipe (običajno dve ali štiri osebe) spustijo po posebej zgrajeni ledeni progi v aerodinamičnih sankah. Cilj je doseči najhitrejši čas proge. Šport zahteva veliko moči za potisk saneh na začetku proge ter izjemno natančnost in koordinacijo med vožnjo, da se ohrani hitrost in nadzor nad težkimi sankami, ki lahko tehtajo tudi več sto kilogramov.

Bob štirised je ena od disciplin v bob športu, kjer ekipo sestavljajo štirje tekmovalci: voznik, dva potiskača in zavirač. Voznik je odgovoren za upravljanje sani, potiskača pomagata pri zagonu in pospeševanju na začetku proge, zavirač pa skrbi za ustavljanje po prečkanju ciljne črte. Ta disciplina zahteva najvišjo stopnjo timskega dela in sinhronizacije med vsemi člani posadke.

V bob športu, zlasti na najzahtevnejših progah, lahko sani dosežejo zelo visoke hitrosti. Odvisno od konfiguracije proge, teže posadke in saneh ter pogojev na ledu, lahko hitrosti v najhitrejših ovinkih presežejo 130 km/h, na ravnih delih pa lahko dosežejo celo do 150 km/h. Te visoke hitrosti zahtevajo izjemno spretnost voznika za obvladovanje sil, ki delujejo na sani in posadko.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Francoski biatlonki preprečili češko presenečenje

