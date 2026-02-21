Avstrijski voznik boba po hudi nesreči v bolnišnico

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Avstrijska četverica, ki je po prvi vožnji zasedala 21. mesto, je želela v drugi vožnji svoj dosežek izboljšati in se po polovici tekmovanja prebiti čim višje. Napad se jim ni izšel, sredi druge vožnje je voznik Jakob Mandlbauer izgubil nadzor nad približno 630 kg težkimi sanmi, ki so se nato prevrnile in na glavo obrnjene z veliko hitrostjo drsele skoraj do ciljne črte.

Ko so se sani končno zaustavile, so se Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer in Daiyehan Nichols-Bardi sami rešili iz sani, Mandlbauer pa je ostal ujet v školjki in potreboval zdravniško pomoč. Zdravstveno osebje mu je na stezi dlje časa nudilo zdravniško oskrbo, nato pa ga na nosilih odneslo do reševalnega vozila. Po poročanju avstrijskih medijev je avstrijski voznik boba ostal pri zavesti ter lahko premikal roke, noge in glavo, pritoževal pa se je nad bolečinami v vratu in hrbtu.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Mandlbauerja so po nesreči odnesli na nosilih. Profimedia

Sani avstrijske četverice so se sredi druge vožnje prevrnile. Profimedia



Tiskovni predstavnik avstrijske ekipe Christoph Iglhauser je kasneje sporočil, da Mandlbauer ni utrpel hujših poškodb, so pa ga v bolnišnico odpeljali na nadaljnje preiskave. "Jakob je na poti v bolnišnico. Ni tako hudo. Gre le za pregled. Vsi ostali so v redu," je povedal za The Athletic. Mandlbauerjeva ekipa je sicer izpadla iz nadaljnjega tekmovanja, ker s sanmi niso prečkali ciljne črte. Težave sta nato imeli tudi ekipi Francije ter Trinidada in Tobaga, ki sta prav tako doživeli nesrečo, vseh osem tekmovalcev pa jo je odneslo brez poškodb.