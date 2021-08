Batum: Ta blokada je rešila mojo reprezentančno kariero

Naslovnico glavnega francoskega športnega medija L'Equipe krasijo tri francoske ekipne uvrstitve v finale – moški kolektivi bodo zaigrali v finalu rokometnega, odbojkarskega in košarkarskega turnirja. V polfinalu košarkarskega boja proti Sloveniji tako kot vsi mediji izpostavljajo zadnjo akcijo, ki je odločila tekmo – blokado njihovega kapetana Nicolasa Batuma ob polaganju Klemna Prepeliča dve sekundi pred koncem. Kot so dodali, Francoze zdaj čakajo trikratni zaporedni olimpijski prvaki, Američani.

Na koncu težke tekme je kapetan modrih, ki je v obrambi odlično igral že v četrtfinalu proti Italiji, poskrbel, da bo osvojil prvo olimpijsko odličje s francosko izbrano vrsto. Do prvega olimpijskega odličja sta prišla tudi selektor Vincent Collet in Nando De Colo, ki je prav tako odigral odlično tekmo (najboljši strelec s 25 točkami, sedem skokov in pet podaj), piše L'Equipe.

Dodajajo, da Francozom sicer ni zares uspelo ustaviti evropskih prvakov in njihovega zvezdnika, a so modri vseeno nekako omejili Luko Dončića, ki je dosegel 16 točk ob le petih uspešnih metih od 18 poskusov (2:9 za tri). Vseeno so dodali, da je dosegel trojnega dvojčka s še 10 skoki in 18 podajami, pozabili pa niso omeniti niti, da je Dončić v dresu s slovenskim grbom doživel prvi poraz po 17 zmagah.