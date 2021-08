Beloruska olimpijka 'na varnem' v tokijskem hotelu, zaprosila bo za azil

Beloruska sprinterka Kristina Cimanovska , ki so jo proti njeni volji odpeljali na tokijsko letališče, je noč preživela 'na varnem', v hotelu na tokijskem letališču Haneda. Po tem, ko so jo hoteli 'na silo' odpeljati nazaj v domovino, je za pomoč zaprosila japonsko policijo in Mednarodni olimpijski komite (MOK), v primer pa so se zdaj vključili tudi Združeni narodi (ZN).

24-letnica je javno kritizirala trenerje. Kot je dejala sama, je bil razlog za to "čustveno stanje" , v katerem se je znašla. "MOK prosim, da mi pomaga. Bila sem pod velikim pritiskom in na silo me skušajo odpeljati iz države, brez moje privolitve. MOK prosim, da intervenira," je pozvala v posnetku, ki ga je pridobil BBC .

24-letnica bi morala prejšnji ponedeljek tekmovati v teku na 200 metrov, a jo je beloruski olimpijski komite zaradi kritičnega javnega nastopa odstranil iz ekipe. Ta ji je nato ukazala, da se mora predčasno vrniti v Belorusijo, proti njeni volji so jo odpeljali na tokijsko letališče. Cimanovska se je temu uprla ter za pomoč in zaščito zaprosila japonsko policijo. Da je 'na varnem', so zdaj zatrdili organizatorji letošnjih iger.

Predstavnik MOK za odnose z javnostmi Mark Adams je medtem na današnji novinarski konferenci v Tokiu dejal, da za športnico skrbijo japonske oblasti, v primer so vključili tudi Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Kot je še dodal, so beloruski nacionalni olimpijski komite (NOC) zaprosili za pojasnilo oziroma popolno pisno poročilo glede tega vprašanja. Ta pa je svoje dejanje pojasnil s tem, da je Cimanovska brez mesta v reprezentanci ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja. O tem se bodo nadalje posvetovali tudi MOK in japonske oblasti. V nedeljo je MOK v kratki izjavi sicer zapisal zgolj, da je videl poročanje medijev.

Zaščito in vizum ji je ponudilo že več držav, med njimi tudi Češka in Poljska. Češki zunanji minister Jakub Kulhanek je v nedeljo pojasnil, da ji ponujajo vizum za vstop na Češko, kjer bi lahko nato vložila prošnjo za mednarodno zaščito. "Naše veleposlaništvo v Tokiu je pripravljeno pomagati," je dodal.

Po besedah Cimanovske so jo najprej na hitro brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 400 metrov, potem ko ena izmed njenih reprezentančnih kolegic ni mogla nastopiti. Beloruski mediji so njeno potezo obsodili in dejali, da nima ekipnega duha, kasneje pa je sledila izključitev iz reprezentance v Tokiu. Športnico sicer podpira beloruska športna solidarnostna organizacija, ki podpira domače športnike, ki so jih zaprli ali jim onemogočili ukvarjanje s športom zaradi njihovega političnega mišljenja. Organizacija je bila ustanovljena avgusta 2020, potem ko so nekateri športniki javno protestirali proti vnovični izvolitvi Aleksandra Lukašenka.

Sprinterka bi morala prejšnji ponedeljek tekmovati v ženskem teku na 200 metrov. Pozneje je na družbenih omrežjih javno potarnala nad odločitvijo ekipe, ki jo je sama, brez njene privolitve, uvrstila v drugo štafeto, o tem pa so jo le 'bežno' obvestili. Beloruski državni mediji so njen posnetek kritizirali, ena od televizij pa je celo poročala, da ji "primanjkuje ekipnega duha". Včeraj naj bi nato v njeno sobo prišli predstavniki oblasti in ji dali na voljo eno uro časa, da spakira, preden jo pospremijo na letališče. Kot pravi, je bila "pod pritiskom" vodilnih v reprezentanci, da se vrne domov, zato je za pomoč zaprosila MOK.

'Pritiski na družino trenutno njena glavna skrb'

"Brez mojega dovoljenja me skušajo 'spraviti' iz države," je dejala v videu, objavljenem na Telegramovem kanalu Beloruske športne solidarnostne fundacije (BSSF). Gre sicer za organizacijo, ki podpira športnike, ki so bili v preteklosti obsojeni, ali so jim bila zaradi političnih prepričan onemogočena tekmovanja. Iz NOC pa so medtem sporočili, da so 24-letnico iz ekipe umaknili zaradi njenega "čustvenega in psihičnega stanja". "Boji se pritiskov na svojo družino v Belorusiji – to je njena glavna skrb v tem trenutku," pa je včeraj za BBC dejal Anatol Kotau iz BSSF.

Omenjena organizacija je sicer nastala avgusta 2020 v podporo športnikom, med protesti proti vnovični izvolitvi beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Na ulice se je takrat podalo na stotisoče Belorusov, ki pa so naleteli na brutalno represijo vladnih sil. Nekateri od sodelujočih so bili tudi športniki na državni ravni, ki so jim oblasti odvzele financiranje, jih popolnoma 'odrezale' iz reprezentanc, zaradi demonstracij pa jih tudi pridržale.

Do poskusa domnevne prisilne vrnitve atletinje v Belorusijo je bila kritična tudi beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki je opozorila, da primer spominja na ugrabitev letala družbe Ryanair konec maja. Takrat so beloruske oblasti aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča in njegovo partnerico, ki sta bila na letalu, ki so ga prisilili v pristanek v Minsku.

Tihanovska je na Twitterju še pozvala IOC k uvedbi preiskave proti beloruskemu olimpijskemu komiteju in zagotovitvi varnosti vseh beloruskih športnikov.