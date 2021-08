Beloruska olimpijka zapustila Japonsko in odletela na Dunaj

Poljski premier Mateusz Morawiecki je pojasnil, da je govoril z belorusko športnico in ji zagotovil, da lahko računa na podporo Poljske. Poljaki pričakujejo, da bo obiskala Poljsko in tam ostala vsaj nekaj dni. "Vemo, da trenira v Avstriji, tam je tudi njen trener. Z možem se želi znova srečati v Varšavi. Ali bosta ostala pri nas, je odvisno od njunih želja, a sta več kot dobrodošla," je dodal Przydacz.

24-letnica je danes v jutranjih urah po lokalnem času vendarle zapustila Japonsko. Čeprav so vsi pričakovali, da se bo vkrcala na poljsko letalo, je nato v zadnji minuti spremenila let in se vkrcala na letalo Austrian Airlines, namenjeno na Dunaj, je novinarjem povedal zaposleni na letališču. Ni jasno, ali je Dunaj njena končna destinacija ali pa bo pot od tam nadaljevala na Poljsko. Njen soprog je v ponedeljek zapustil Belorusijo in pripotoval v Ukrajino. "Nisem si mislil, da bo postalo tako resno. Odločil sem se, da odidem. Ne da bi pomislil dvakrat," je dejal.

Beloruska sprinterka Kristina Cimanovska je po tem, ko so jo hoteli 'na silo' odpeljati nazaj v domovino, zaprosila za pomoč japonsko policijo in Mednarodni olimpijski komite (MOK). Več držav je Cimanovski ponudilo možnost azila, tudi Poljska, kjer živijo številni kritiki Lukašenkovega režima. Namestnik zunanjega ministra Marcin Przydacz je v ponedeljek sporočil, da so športnici ponudili humanitarni vizum, tuji mediji pa so nato Cimanovsko opazili na poljskem veleposlaništvu v Tokiu.

Sprinterka bi morala prejšnji ponedeljek tekmovati v ženskem teku na 200 metrov. Pozneje je na družbenih omrežjih javno potarnala nad odločitvijo ekipe, ki jo je sama, brez njene privolitve, uvrstila v drugo štafeto, o tem pa so jo le 'bežno' obvestili. Beloruski državni mediji so njen posnetek kritizirali, ena od televizij pa je celo poročala, da ji "primanjkuje ekipnega duha". V nedeljo naj bi nato v njeno sobo prišli predstavniki oblasti in ji dali na voljo eno uro časa, da spakira, preden jo pospremijo na letališče.

"Brez mojega dovoljenja me skušajo 'spraviti' iz države," je dejala v videu, objavljenem na Telegramovem kanalu Beloruske športne solidarnostne fundacije (BSSF). Gre sicer za organizacijo, ki podpira športnike, ki so bili v preteklosti obsojeni ali so jim bila zaradi političnih prepričanj onemogočena tekmovanja.

Cimanovska je sicer za BBC dejala, da njena dejanja niso znak političnega protesta. "Rada imam svojo državo in je nisem izdala. Gre za napake, ki jih je storila beloruska ekipa na olimpijskih igrah," je pojasnila.

Predstavnik MOK za odnose z javnostmi Mark Adams je medtem pojasnil, da so v torek začeli uradno preiskavo o primeru beloruske atletinje. V torek zvečer so prejeli zahtevano poročilo beloruskega olimpijskega odbora, ki ga zdaj preučujejo. Slednji so sicer že v ponedeljek pojasnili, da je Cimanovska brez mesta v reprezentanci ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja.