Belorusko sprinterko po javnih kritikah odpeljali na letališče, vrnitev v domovino zavrača

"Nekatera naša dekleta niso priletela sem, ker niso opravila dovolj dopinških testov, trener me je dodal v štafeto brez moje vednosti. O tem sem javno spregovorila. Glavni trener je nato prišel k meni in rekel, da je "od zgoraj" dobil ukaz, naj me odstranijo," je za Reuters z letališča povedala Timanovskaja.

Kristina Timanovskaja bi morala nastopiti na ženski tekmi na 200 metrov v ponedeljek. Beloruski olimpijski komite je v izjavi za javnost sporočil, da so se njeni trenerji po posvetu z zdravniki odločili preklicati njen nastop zaradi njenega "čustvenega in psihološkega stanja" .

Že pred tem je športnica za European Radio for Belarus povedala, da se boji vrniti v domovino. Že v ponedeljek naj bi nameravala zaprositi za politični azil v Nemčiji ali Avstriji.

'Zadnji evropski diktator' Aleksander Lukašenko vodi državo že od leta 1994. Lani se je soočil z množičnimi protesti in demonstracijami, ki so izbruhnile po volitvah 9. avgusta, na katerih je uradno sicer slavil Lukašenko – a opozicija, pa tudi številni prebivalci, so prepričani, da je bila zmaga dosežena s prevaro, volitve pa da so bile prirejene v prid Lukašenku.

V državi, kjer se elitni športniki pogosto zanašajo na državno finančno pomoč, so se protestnikom pridružili nekateri vidnejši beloruski športniki. Več jih je bilo v času protestov zaprtih, med njimi tudi olimpijska košarkarica Elena Leučanka in deseterobojec Andrej Kraučanka. Spet drugi so izgubili vso državo pomoč, zaposlitve v javnih ustanovah ali pa so jih izključili iz nacionalnih ekip.