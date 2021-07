Besni Đoković metal in razbijal loparje

Novak Đoković je po porazu v polfinalu olimpijskih iger med posamezniki in v mešanih dvojicah ostal brez možnosti za "zlati slam", ki je mogoč po zmagah na vseh štirih turnirjih za grand slam in olimpijskih igrah v istem letu. Dan pozneje je na obračunu za bronasto medaljo izgubil proti Špancu Pablu Carrenu Busti. Po poškodbi ramena je pozneje preklical nastop v boju za bronasto medaljo v mešanih dvojicah.

Med dvobojem proti Špancu je Novak Đoković očitno izgubil živce in svoj bes izlil na nič hudega sluteča loparja. Prvi je letel na prazne tribune, naslednji pa je izgubil svojo prvotno obliko po nasilnem stiku z mrežo in s pomočjo neusmiljenega Đokovića končal v prostoru, namenjenem fotografom. "To je očitno del mene. Nerad to počnem. Opravičujem se za sporočilo, ki ga s svojimi dejanji sporočam, ampak vsi smo ljudje in včasih težko nadziram svoja čustva," je vidno nezadovoljen in izmučen prvi igralec sveta po obračunu povedal novinarjem. Po drugem incidentu je sodnik Đokovića verbalno opozoril. Njegov nasprotnik Pablo Carreno Busta je zahteval, da se Srbu izreče kazensko točko, a sodnik prvega incidenta ni uradno sankcioniral in ni mogel podeliti kazni za dva primera "nasilja nad loparji".

"Ne obžalujem nastopa na olimpijskih igrah. Vse se zgodi z razlogom in v svoji karieri sem doživljal velike poraze na olimpijskih igrah in velikih turnirjih. Zavedam se, da sem se po teh porazih ponavadi vrnil še boljši," je o bolečem porazu povedal Srb. Povedal je še, da se namerava udeležiti naslednjih olimpijskih iger v Parizu čez tri leta: "Vem, da se bom vrnil. Boril se bom za to, da za svojo državo osvojim medalje."

Lanski US open končal predčasno, letošnji za koledarski grand slam Dejanja Đokovića so mnoge spomnila na incident na lanskem US open. Takrat je z žogico zadel linijsko sodnico in bil predčasno izključen s turnirja. Letošnji US open je zanj lahko za razliko od lanskega zgodovinski, saj ima priložnost postati prvi moški tenisač po Rodu Laverju leta 1969, ki bi osvojil koledarski grand slam (zmaga na vseh štirih turnirjih za grand slam v istem letu). Po srečanju s Špancem je Đoković odpovedal nastop na srečanju za bronasto medaljo v mešanih dvojicah zaradi poškodbe ramena. "Žal mi je za Nino (Stojanović), ker nisem mogel nastopiti, ampak moje telo se je preprosto vdalo. Igral sem s pomočjo zdravil, z neverjetnimi bolečinami in izčrpanostjo," je odstop pokomentiral Beograjčan. Njegov nastop na US open, ki se začne čez mesec dni, je zdaj pod vprašajem. Tam bi lahko poleg koledarskega grand slama osvojil tudi svoj 21. naslov na največjih teniških turnirjih, enega več od rivalov Rogerja Federerja in Rafaela Nadala: "Upam, da zaradi poškodbe ne bom imel težav. V to v tem trenutku nisem prepričan."