Bettman iz Las Vegasa: Čez štiri leta se NHL vrača na OI

NHL se je decembra odločila, da igralcev ne pošlje na igre zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je globoko zarezala v tekmovalni spored. Lastniki franšiz so želeli uporabiti olimpijski premor za to, da nadomestijo preložene tekme, kar so na koncu tudi sprejeli.

Ta je tudi priznal, da organizatorji letošnjih iger v Pekingu niso bili zadovoljni z odločitvijo NHL, da ne spusti igralcev na OI. Hkrati pa meni, da to ne bo vplivalo na možnosti za vrnitev igralcev iz NHL na OI 2026, ki jih bosta gostila Milano in Cortina d'Ampezzo.

Triindvajsetletni Kyrou je tekmovanje končal v 13,55 sekunde in za tri stotinke ugnal Adriana Kempeja, soigralca Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings. McDavid je zabeležil čas 13,69 sekunde in ostal pri zmagah iz 2017, 2018 in 2019. Danes je bil četrti. Lanski zmagovalec Mathew Barzal iz New York Islanders ni tekmoval. Rekord s 13,17 sekunde drži Dylan Larkin (Detroit Red Wings), ki pa je bil tokrat precej počasnejši (14,11). Tekma v hitrosti je bila le ena izmed preizkušenj, ki so odprle zvezdniški vikend.

Med zanimivejšimi je bil boj za najmočnejši strel, tega je tokrat sprožil Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), ki je dosegel hitrost 166,08 km/h. Adam Pelech iz New York Islanders je bil drugi s 164,47 km/h. Rekord drži Zdeno Chara s 175,10 km/h iz leta 2012.

Napadalec Carolina Hurricanes Sebastian Aho pa je bil najnatančnejši, vse štiri tarče je zadel v 10,93 sekunde.