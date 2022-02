Bine Norčič: še en Slovenec z olimpijsko medaljo

Nekdanji smučarski skakalec Bine Norčič, sin legendarnega Bogdana Norčiča, se je po končani profesionalni karieri vrhunskega športnika presedlal v trenerske vode. Leta 2013 je prevzel vodenje moške skakalne reprezentance ZDA in Kanade. Mešana ekipa reprezentance Kanade je nepričakovano, a nič manj zasluženo priskakala bronasto olimpijsko medaljo – zagotovo zgodovinski uspeh. Eden izmed članov moškega dela ekipe je po osvojeni medalji dejal, da se je selitev v Slovenijo, kjer trenirajo in nabirajo nova znanja zagotovo izplačala.

icon-expand Vasja Bajc in Bine Norčič FOTO: M. F.

Smučarski skoki so v Sloveniji eden izmed popularnejših športov. Zadnji rezultati bodo to priljubljenost zagotovo le še povečali. Na drugi strani Atlantika, natančneje v Kanadi, pa je trenutna zadeva vse prej kot takšna. V zadnjih letih se sicer močno trudijo, da bi smučarske skoke postavili na nivo, na kakršnem so nekoč že bili. Kanada je v ponedeljek na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu osvojila zgodovinsko – in presenetljivo – bronasto medaljo v mešanih ekipnih smučarskih skokih. Napredek je več kot opazen, zasluge za to pa ima zagotovo tudi slovenski trener Bine Norčič. Leta 2013 je prevzel vodenje moške reprezentance ZDA in Kanade. Norčiču se je leto kasneje pridružil še en trener slovenskih korenin, in sicer Vasja Bajc, ki je prevzel vodenje ženske ameriške reprezentance, kasneje pa je postal glavni član moške češke skakalne ekipe. Bogdan Norčič je bil vrhunski smučarski skakalec, njegov sin Bine pa je kariero zaradi grdega padca v Planici prekinil, poslanstvo pa nadaljeval v trenerskih vodah – tam je že vse od leta 2004. Pred tem je za Slovenijo prvič nastopil v svetovnem pokalu 12. decembra 1998 na tekmi v Oberhofu. V svoji aktivni športni karieri je dosegel tudi kar nekaj lepih uspehov. Kot je dejal že pred časom, je njegov interes, da bi se enkrat vrnil v Evropo v trenerski vlogi. "Nikakor se nočem vrniti tako, da bi dobil ponudbo le zato, ker želijo nekoga zamenjati. To ni moj način dela. Delo bi me zanimalo zgolj v primeru, če bi prejel skupno ponudbo od glavnega trenerja, športnega direktorja, vodstva zbora in odbora za skoke. V 14 letih trenerskega dela sem doživel že vse mogoče. Moj cilj je, da se enkrat vrnem v Slovenijo in da sem enkrat trener v Avstriji ter tudi na Norveškem, zakaj pa ne," je Norčič ml. za Dnevnik odgovoril pred časom, ko je bilo govora o možnosti prevzema slovenske reprezentance.

Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate in Mackenzie Boyd-Clowes so v ponedeljek osvojili medaljo na prvem tekmovanju mešanih ekip na olimpijskih igrah. Slovenija je osvojila zlato kolajno s skupno 1001,5 točke, Olimpijski komite Rusije pa srebro z 890,3 točke. Kanada je zbrala 844,6 točke. Kanadčani, ki nikakor niso veljali za kandidate za kolajne, so izkoristili priložnost, ko so bile pred finalom diskvalificirane vrhunske ekipe, kot je na primer Nemčija. Boyd-Clowes je zadnji skočil za ekipo Kanade, dosegel pa je daljavo 101,5 metra in zbral 128,1 točke, s čimer je Kanadi zagotovil uvrstitev na stopničke. Bronasta medalja je prva kanadska olimpijska medalja v smučarskih skokih.