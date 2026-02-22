Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Bizarne zgodbe z OI: nezvesti biatlonec, vroča kri v krlingu, pobegli pes

Milano, 22. 02. 2026 18.21 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
STA
Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina niso ustvarile le zmagovalcev in poražencev. Ponudile so tudi veliko zgodb, ki so ljudi nasmejale ali pa so ob njih zmajevali z glavo. V nekaterih primerih so te celo zasenčile športne naslove.

Pes na stadionu za tek na smučeh, beseda na F med sicer običajno olikano tekmo krlinga na ledu in priznanje o aferi sredi televizijskega intervjuja: to so bile le nekatere najbolj bizarne zgodbe iz Italije.

Pobegli pes s fotofinišem med tekom na smučeh

Ko se je pes nenadoma pojavil med tekmo v smučarskem teku na tekaški progi in srečno stekel čez ciljno črto skupaj z dvema tekačicama (vključno s fotografijo s ciljne črte), mnogi televizijski gledalci niso mogli verjeti svojim očem. Toda češkoslovaški volčjak z imenom Nazgul ni bil stvaritev umetne inteligence, temveč pravi pes.

"Pobegnil je iz stanovanja mojega brata. Sam je odprl dvoje vrat in nenadoma ga ni bilo," je povedala sestra lastnice, ki je psa nekaj časa zaman iskala. "Ko smo ga nato videli na televiziji, smo bili precej šokirani." Medtem pa smučarskih tekačic pes ni niti najmanj zmotil. "Bil je prijazen in prav nič agresiven," je dejala grška tekačica Konstantina Haralampidu.

Preberi še Vdrl na progo, se pomešal med smučarke in navdušil občinstvo

Laegreidovo priznanje afere med televizijskim intervjujem

Takšnega intervjuja na olimpijskih igrah verjetno še nismo videli: norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi bronaste medalje v televizijskem intervjuju nepričakovano priznal afero. "Pred tremi meseci sem naredil svojo največjo napako," je Laegreid v solzah povedal televizijski postaji NRK.

Preberi še Pred kamero priznal, da je prevaral dekle

Prevaral je svojo partnerico, ki jo je spoznal šele šest mesecev prej. Bila je "ljubezen mojega življenja," je o njej dejal 28-letnik. Razlog za intervju? Upal je, da bo partnerico ponovno osvojil ("Moja osebna zlata medalja"). Vendar mu to niti z intervjujem ni uspelo. Laegreid se je lahko potolažil z nadaljnjimi medaljami; na koncu jih je na igrah osvojil kar pet.

Obtožbe o goljufanju in "nesmiseln" incident v krlingu

Obtožbe o goljufanju in "beseda na F" v krlingu: Ironično je, da sta se igralca na olimpijskih igrah spopadla med tem šahovskim dogodkom na ledu.

Med Kanadčani in Švedi so zavrele strasti.
Med Kanadčani in Švedi so zavrele strasti.
FOTO: Profimedia

Šved Oskar Eriksson je Kanadčana Jacka Kennedyja med dvobojem obtožil, da se je med igro večkrat nedovoljeno dotaknil kamna. Kennedy, vidno razdražen, je odvrnil: "Kdo to počne? Kdo? Jaz tega nisem storil niti enkrat." Nato je Švedu večkrat zavpil nesramen "Od....!".

Preberi še Na ledeni stezi ob očitkih o goljufanju zavrele strasti: 'Daj no, od****!'

 Mednarodna zveza za krling je Kennedyju izdala ustno opozorilo in zaradi več domnevnih primerov tovrstnega goljufanja uvedla strožji nadzor. Incident je opazil tudi internet: humoristični memi o Kennedyjevem domnevnem goljufanju so prevzeli družbena omrežja.

"Ne skačite z njimi": Zgodbe z medaljami za olimpijske zvezde

Kaj imajo skupnega olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson, zvezdnica hitrostnega drsanja Jutta Leerdam in kraljica umetnostnega drsanja Alysa Liu z nemškim biatloncem Justusom Strelowom? Kmalu po podelitvi medalj so vsi razbili svoje kolajne. Medtem ko so medalje same ostale nedotaknjene, so si mnogi športniki strgali trakove.

Razpadajoča medalja Breezy Johnson
Razpadajoča medalja Breezy Johnson
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Čeprav je Johnson že zgodaj športnikom svetovala, naj "z njimi nikar ne skačejo", je vedno več športnikov končalo s strganim trakom za medalje. Organizatorji olimpijskih iger so se takoj odzvali in rešili težavo. "Čutimo se dolžni zagotoviti, da medalje izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti," so izjavili. Prizadeti športniki so lahko svoje medalje zamenjali.

Preberi še Ameriške in nemške razpadajoče medalje na popravilu

Spet alarm na igrah zaradi kondomov

Ta naslov že vrsto let pesti tako poletne kot zimske olimpijske igre. Po navedbah organizatorjev naj bi bilo na začetku iger na voljo 10.000 kondomov. Le nekaj dni pozneje je Cortina poročala o pomanjkanju kondomov.

Preberi še Kondomov zmanjkalo v rekordnih treh dneh

Tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams je na novinarski konferenci napovedal novo zalogo in zadevo komentiral z rahlim pridihom ironije: "Porabljenih je bilo 10.000 kondomov, na igrah je 2800 športnikov - lahko si sami izračunate." Ob tem je na koncu le dodal, da so kondomi seveda med športniki zelo priljubljeni tudi kot spominki.

Maraton zmenkov samooklicane najbolj zaželene samske ženske v olimpijski vasi

Ameriška sankačica Sophia Kirkby, ki se je pred začetkom iger oklicala za "najbolj zaželeno samsko žensko v olimpijski vasi", je v olimpijski vasi spravila nekaj moških ob pamet. Nekaj tednov pred zimskimi igrami je oznanila, da bo po tekmovanjih načrtovala nekaj zmenkov - in pri tem je bila precej sistematična: "V sankanju že poznam vse. Bobu - tega ne bom več počela."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Priložnost so dobili tudi oboževalci. Na valentinovo je na svojem Instagramu objavila več fotografij z zmenka. Obiskala sta spa in restavracijo z Michelinovo zvezdico. Kirkbyjeva je nato navdušeno dejala: "Za tretjo jed sem imela najboljše testenine v svojem življenju. Na te testenine bom mislila še leta."

Preberi še V Cortino ni prišla zgolj po kolajno, želi si najti tudi ljubezen

 Penis v smučarskih skokih prišel tudi na igre

Ali v smučarskih skokih res obstajajo triki s penisom? Bizarna tema se je prvič pojavila že med novoletno turnejo štirih skakalnic, šele med zimskimi igrami pa je pritegnila pozornost predvsem ameriških in britanskih medijev.

Preberi še Bizarno: Povečave v mednožju za več vzgona in daljše skoke?

Nekje na prelomu leta je nemški tabloid Bild poročal, da so se nekateri športniki zatekli k injekcijam hialuronske kisline, da bi pred meritvami pridobili nekaj dodatnih milimetrov velikosti penisa. Na olimpijskih igrah je moral celo športni direktor nemške zveze Horst Hüttel odgovarjati na vprašanja o velikosti penisa. "Težava je v tem, da se trenutne meritve izvajajo s 3D-skenerjem. Vendar pa se točka, kjer se meri dolžina razkoraka, določa ročno," je dejal Hüttel. "Nižje kot so genitalije, nižja je dolžina razkoraka športnika zabeležena v tabeli krovne zveze Fisa."

Glavni nadzornik Fisa Mathias Hafele je že nakazal, da so na obzorju nove metode merjenja, ki pa nimajo prav nobene povezave z domnevnim povečevanjem penisa s hialuronsko kislino.

Ameriška zvezdnica Mariah Carey deležna posmeha

Mariah Carey na otvoritvi olimpijskih iger
Mariah Carey na otvoritvi olimpijskih iger
FOTO: AP

Prva viralna uspešnica teh zimskih iger je bila delo Mariah Carey. Pop-diva je na uvodni slovesnosti zapela italijansko klasiko "Nel blu, dipinto di blu", vendar je brala s teleprompterja, ki je besedilo prikazoval fonetično. Namesto "infinito" se je pisalo nekaj takega kot "een-fee-nee-toe". Kritiki so se pošalili, da je bil to edini razlog, zakaj je izbrala tako počasno izvedbo slovite pesmi.

Preberi še Zimske olimpijske igre sta odprla Mariah Carey in Andrea Bocelli

Nastop Mariah Carey je nekoga celo stal službe

Paolo Petrecca, športni direktor italijanske televizijske mreže Rai, je svetovno znano pevko zamenjal za priljubljeno italijansko igralko Matildo De Angelis. Predsednico Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry, ki je sedela v VIP-loži poleg italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, pa je označil kar za njegovo hčer.

Po ostrih kritikah je že tako kontroverzni Petrecca podal odstopno izjavo, pred tem pa je na Instagramu citiral stavek iz Matejevega evangelija, ki se pripisuje Jezusu med zadnjo večerjo: "Resnično vam povem, eden izmed vas me bo izdal."

olimpijske igre zoi 2026 kontroverze bizarne zgodbe

Eileen Gu olimpijska prvakinja v snežnem žlebu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543