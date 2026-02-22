Bizarne zgodbe z OI: nezvesti biatlonec, vroča kri v krlingu, pobegli pes

Pes na stadionu za tek na smučeh, beseda na F med sicer običajno olikano tekmo krlinga na ledu in priznanje o aferi sredi televizijskega intervjuja: to so bile le nekatere najbolj bizarne zgodbe iz Italije.

Pobegli pes s fotofinišem med tekom na smučeh

Ko se je pes nenadoma pojavil med tekmo v smučarskem teku na tekaški progi in srečno stekel čez ciljno črto skupaj z dvema tekačicama (vključno s fotografijo s ciljne črte), mnogi televizijski gledalci niso mogli verjeti svojim očem. Toda češkoslovaški volčjak z imenom Nazgul ni bil stvaritev umetne inteligence, temveč pravi pes.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger AP

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger Profimedia

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger Profimedia





"Pobegnil je iz stanovanja mojega brata. Sam je odprl dvoje vrat in nenadoma ga ni bilo," je povedala sestra lastnice, ki je psa nekaj časa zaman iskala. "Ko smo ga nato videli na televiziji, smo bili precej šokirani." Medtem pa smučarskih tekačic pes ni niti najmanj zmotil. "Bil je prijazen in prav nič agresiven," je dejala grška tekačica Konstantina Haralampidu.

Laegreidovo priznanje afere med televizijskim intervjujem

Takšnega intervjuja na olimpijskih igrah verjetno še nismo videli: norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi bronaste medalje v televizijskem intervjuju nepričakovano priznal afero. "Pred tremi meseci sem naredil svojo največjo napako," je Laegreid v solzah povedal televizijski postaji NRK.

Prevaral je svojo partnerico, ki jo je spoznal šele šest mesecev prej. Bila je "ljubezen mojega življenja," je o njej dejal 28-letnik. Razlog za intervju? Upal je, da bo partnerico ponovno osvojil ("Moja osebna zlata medalja"). Vendar mu to niti z intervjujem ni uspelo. Laegreid se je lahko potolažil z nadaljnjimi medaljami; na koncu jih je na igrah osvojil kar pet.

Obtožbe o goljufanju in "nesmiseln" incident v krlingu

Obtožbe o goljufanju in "beseda na F" v krlingu: Ironično je, da sta se igralca na olimpijskih igrah spopadla med tem šahovskim dogodkom na ledu.

Med Kanadčani in Švedi so zavrele strasti. FOTO: Profimedia

Šved Oskar Eriksson je Kanadčana Jacka Kennedyja med dvobojem obtožil, da se je med igro večkrat nedovoljeno dotaknil kamna. Kennedy, vidno razdražen, je odvrnil: "Kdo to počne? Kdo? Jaz tega nisem storil niti enkrat." Nato je Švedu večkrat zavpil nesramen "Od....!".

Mednarodna zveza za krling je Kennedyju izdala ustno opozorilo in zaradi več domnevnih primerov tovrstnega goljufanja uvedla strožji nadzor. Incident je opazil tudi internet: humoristični memi o Kennedyjevem domnevnem goljufanju so prevzeli družbena omrežja.

"Ne skačite z njimi": Zgodbe z medaljami za olimpijske zvezde

Kaj imajo skupnega olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson, zvezdnica hitrostnega drsanja Jutta Leerdam in kraljica umetnostnega drsanja Alysa Liu z nemškim biatloncem Justusom Strelowom? Kmalu po podelitvi medalj so vsi razbili svoje kolajne. Medtem ko so medalje same ostale nedotaknjene, so si mnogi športniki strgali trakove.

Razpadajoča medalja Breezy Johnson FOTO: X (Posnetek zaslona)

Čeprav je Johnson že zgodaj športnikom svetovala, naj "z njimi nikar ne skačejo", je vedno več športnikov končalo s strganim trakom za medalje. Organizatorji olimpijskih iger so se takoj odzvali in rešili težavo. "Čutimo se dolžni zagotoviti, da medalje izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti," so izjavili. Prizadeti športniki so lahko svoje medalje zamenjali.

Spet alarm na igrah zaradi kondomov

Ta naslov že vrsto let pesti tako poletne kot zimske olimpijske igre. Po navedbah organizatorjev naj bi bilo na začetku iger na voljo 10.000 kondomov. Le nekaj dni pozneje je Cortina poročala o pomanjkanju kondomov.

Tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams je na novinarski konferenci napovedal novo zalogo in zadevo komentiral z rahlim pridihom ironije: "Porabljenih je bilo 10.000 kondomov, na igrah je 2800 športnikov - lahko si sami izračunate." Ob tem je na koncu le dodal, da so kondomi seveda med športniki zelo priljubljeni tudi kot spominki.

Maraton zmenkov samooklicane najbolj zaželene samske ženske v olimpijski vasi

Ameriška sankačica Sophia Kirkby, ki se je pred začetkom iger oklicala za "najbolj zaželeno samsko žensko v olimpijski vasi", je v olimpijski vasi spravila nekaj moških ob pamet. Nekaj tednov pred zimskimi igrami je oznanila, da bo po tekmovanjih načrtovala nekaj zmenkov - in pri tem je bila precej sistematična: "V sankanju že poznam vse. Bobu - tega ne bom več počela."

Priložnost so dobili tudi oboževalci. Na valentinovo je na svojem Instagramu objavila več fotografij z zmenka. Obiskala sta spa in restavracijo z Michelinovo zvezdico. Kirkbyjeva je nato navdušeno dejala: "Za tretjo jed sem imela najboljše testenine v svojem življenju. Na te testenine bom mislila še leta."

Penis v smučarskih skokih prišel tudi na igre Ali v smučarskih skokih res obstajajo triki s penisom? Bizarna tema se je prvič pojavila že med novoletno turnejo štirih skakalnic, šele med zimskimi igrami pa je pritegnila pozornost predvsem ameriških in britanskih medijev.

Nekje na prelomu leta je nemški tabloid Bild poročal, da so se nekateri športniki zatekli k injekcijam hialuronske kisline, da bi pred meritvami pridobili nekaj dodatnih milimetrov velikosti penisa. Na olimpijskih igrah je moral celo športni direktor nemške zveze Horst Hüttel odgovarjati na vprašanja o velikosti penisa. "Težava je v tem, da se trenutne meritve izvajajo s 3D-skenerjem. Vendar pa se točka, kjer se meri dolžina razkoraka, določa ročno," je dejal Hüttel. "Nižje kot so genitalije, nižja je dolžina razkoraka športnika zabeležena v tabeli krovne zveze Fisa." Glavni nadzornik Fisa Mathias Hafele je že nakazal, da so na obzorju nove metode merjenja, ki pa nimajo prav nobene povezave z domnevnim povečevanjem penisa s hialuronsko kislino.

Ameriška zvezdnica Mariah Carey deležna posmeha

Mariah Carey na otvoritvi olimpijskih iger FOTO: AP

Prva viralna uspešnica teh zimskih iger je bila delo Mariah Carey. Pop-diva je na uvodni slovesnosti zapela italijansko klasiko "Nel blu, dipinto di blu", vendar je brala s teleprompterja, ki je besedilo prikazoval fonetično. Namesto "infinito" se je pisalo nekaj takega kot "een-fee-nee-toe". Kritiki so se pošalili, da je bil to edini razlog, zakaj je izbrala tako počasno izvedbo slovite pesmi.

Nastop Mariah Carey je nekoga celo stal službe