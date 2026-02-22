Bizarne zgodbe z OI: nezvesti biatlonec, vroča kri v krlingu, pobegli pes

Pes na stadionu za tek na smučeh, beseda na F med sicer običajno olikano tekmo krlinga na ledu in priznanje o aferi sredi televizijskega intervjuja: to so bile le nekatere najbolj bizarne zgodbe iz Italije.
Pobegli pes s fotofinišem med tekom na smučeh
Ko se je pes nenadoma pojavil med tekmo v smučarskem teku na tekaški progi in srečno stekel čez ciljno črto skupaj z dvema tekačicama (vključno s fotografijo s ciljne črte), mnogi televizijski gledalci niso mogli verjeti svojim očem. Toda češkoslovaški volčjak z imenom Nazgul ni bil stvaritev umetne inteligence, temveč pravi pes.
"Pobegnil je iz stanovanja mojega brata. Sam je odprl dvoje vrat in nenadoma ga ni bilo," je povedala sestra lastnice, ki je psa nekaj časa zaman iskala. "Ko smo ga nato videli na televiziji, smo bili precej šokirani." Medtem pa smučarskih tekačic pes ni niti najmanj zmotil. "Bil je prijazen in prav nič agresiven," je dejala grška tekačica Konstantina Haralampidu.
Laegreidovo priznanje afere med televizijskim intervjujem
Takšnega intervjuja na olimpijskih igrah verjetno še nismo videli: norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi bronaste medalje v televizijskem intervjuju nepričakovano priznal afero. "Pred tremi meseci sem naredil svojo največjo napako," je Laegreid v solzah povedal televizijski postaji NRK.
Prevaral je svojo partnerico, ki jo je spoznal šele šest mesecev prej. Bila je "ljubezen mojega življenja," je o njej dejal 28-letnik. Razlog za intervju? Upal je, da bo partnerico ponovno osvojil ("Moja osebna zlata medalja"). Vendar mu to niti z intervjujem ni uspelo. Laegreid se je lahko potolažil z nadaljnjimi medaljami; na koncu jih je na igrah osvojil kar pet.
Obtožbe o goljufanju in "nesmiseln" incident v krlingu
Obtožbe o goljufanju in "beseda na F" v krlingu: Ironično je, da sta se igralca na olimpijskih igrah spopadla med tem šahovskim dogodkom na ledu.
Šved Oskar Eriksson je Kanadčana Jacka Kennedyja med dvobojem obtožil, da se je med igro večkrat nedovoljeno dotaknil kamna. Kennedy, vidno razdražen, je odvrnil: "Kdo to počne? Kdo? Jaz tega nisem storil niti enkrat." Nato je Švedu večkrat zavpil nesramen "Od....!".
Mednarodna zveza za krling je Kennedyju izdala ustno opozorilo in zaradi več domnevnih primerov tovrstnega goljufanja uvedla strožji nadzor. Incident je opazil tudi internet: humoristični memi o Kennedyjevem domnevnem goljufanju so prevzeli družbena omrežja.
"Ne skačite z njimi": Zgodbe z medaljami za olimpijske zvezde
Kaj imajo skupnega olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson, zvezdnica hitrostnega drsanja Jutta Leerdam in kraljica umetnostnega drsanja Alysa Liu z nemškim biatloncem Justusom Strelowom? Kmalu po podelitvi medalj so vsi razbili svoje kolajne. Medtem ko so medalje same ostale nedotaknjene, so si mnogi športniki strgali trakove.
Čeprav je Johnson že zgodaj športnikom svetovala, naj "z njimi nikar ne skačejo", je vedno več športnikov končalo s strganim trakom za medalje. Organizatorji olimpijskih iger so se takoj odzvali in rešili težavo. "Čutimo se dolžni zagotoviti, da medalje izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti," so izjavili. Prizadeti športniki so lahko svoje medalje zamenjali.
Spet alarm na igrah zaradi kondomov
Ta naslov že vrsto let pesti tako poletne kot zimske olimpijske igre. Po navedbah organizatorjev naj bi bilo na začetku iger na voljo 10.000 kondomov. Le nekaj dni pozneje je Cortina poročala o pomanjkanju kondomov.
Tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams je na novinarski konferenci napovedal novo zalogo in zadevo komentiral z rahlim pridihom ironije: "Porabljenih je bilo 10.000 kondomov, na igrah je 2800 športnikov - lahko si sami izračunate." Ob tem je na koncu le dodal, da so kondomi seveda med športniki zelo priljubljeni tudi kot spominki.
Maraton zmenkov samooklicane najbolj zaželene samske ženske v olimpijski vasi
Ameriška sankačica Sophia Kirkby, ki se je pred začetkom iger oklicala za "najbolj zaželeno samsko žensko v olimpijski vasi", je v olimpijski vasi spravila nekaj moških ob pamet. Nekaj tednov pred zimskimi igrami je oznanila, da bo po tekmovanjih načrtovala nekaj zmenkov - in pri tem je bila precej sistematična: "V sankanju že poznam vse. Bobu - tega ne bom več počela."
Priložnost so dobili tudi oboževalci. Na valentinovo je na svojem Instagramu objavila več fotografij z zmenka. Obiskala sta spa in restavracijo z Michelinovo zvezdico. Kirkbyjeva je nato navdušeno dejala: "Za tretjo jed sem imela najboljše testenine v svojem življenju. Na te testenine bom mislila še leta."
Penis v smučarskih skokih prišel tudi na igre
Ali v smučarskih skokih res obstajajo triki s penisom? Bizarna tema se je prvič pojavila že med novoletno turnejo štirih skakalnic, šele med zimskimi igrami pa je pritegnila pozornost predvsem ameriških in britanskih medijev.
Nekje na prelomu leta je nemški tabloid Bild poročal, da so se nekateri športniki zatekli k injekcijam hialuronske kisline, da bi pred meritvami pridobili nekaj dodatnih milimetrov velikosti penisa. Na olimpijskih igrah je moral celo športni direktor nemške zveze Horst Hüttel odgovarjati na vprašanja o velikosti penisa. "Težava je v tem, da se trenutne meritve izvajajo s 3D-skenerjem. Vendar pa se točka, kjer se meri dolžina razkoraka, določa ročno," je dejal Hüttel. "Nižje kot so genitalije, nižja je dolžina razkoraka športnika zabeležena v tabeli krovne zveze Fisa."
Glavni nadzornik Fisa Mathias Hafele je že nakazal, da so na obzorju nove metode merjenja, ki pa nimajo prav nobene povezave z domnevnim povečevanjem penisa s hialuronsko kislino.
Ameriška zvezdnica Mariah Carey deležna posmeha
Prva viralna uspešnica teh zimskih iger je bila delo Mariah Carey. Pop-diva je na uvodni slovesnosti zapela italijansko klasiko "Nel blu, dipinto di blu", vendar je brala s teleprompterja, ki je besedilo prikazoval fonetično. Namesto "infinito" se je pisalo nekaj takega kot "een-fee-nee-toe". Kritiki so se pošalili, da je bil to edini razlog, zakaj je izbrala tako počasno izvedbo slovite pesmi.
Nastop Mariah Carey je nekoga celo stal službe
Paolo Petrecca, športni direktor italijanske televizijske mreže Rai, je svetovno znano pevko zamenjal za priljubljeno italijansko igralko Matildo De Angelis. Predsednico Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry, ki je sedela v VIP-loži poleg italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, pa je označil kar za njegovo hčer.
Po ostrih kritikah je že tako kontroverzni Petrecca podal odstopno izjavo, pred tem pa je na Instagramu citiral stavek iz Matejevega evangelija, ki se pripisuje Jezusu med zadnjo večerjo: "Resnično vam povem, eden izmed vas me bo izdal."
