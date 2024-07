Blaž Blagotinšek: Vsaka tekma v Parizu bo za nas finale

"V pripravljalnem obdobju smo dobro in naporno delali. Telesna pripravljenost je na visoki ravni, kemija znotraj ekipe je dobra, prav tako samo vzdušje, tako da se prav veselim bližnjega turnirja v Parizu," je pred ponedeljkovim odhodom v mesto luči dejal Blagotinšek, ki je v zadnji sezoni igral za nemški Flensburg, pred tem pa za madžarski Veszprem in nemški Göppingen.

Slovenija je na enomesečnih pripravah v Kranjski Gori in Ljubljani igrala dve prijateljski tekmi. V Celju se je z Egiptom razšla z nedoločenim izidom 27:27, na drugi tekmi v Györu pa je izgubila proti Madžarski s 25:29.

Celjski orjak na šestmetrski črti in specialist za obrambne naloge se veseli svojega drugega nastopa na olimpijskih igrah. "Pred osmimi leti v Riu je bila moja vloga v reprezentanci nekoliko drugačna od zdajšnje. Gre za največje tekmovanje na svetu, ki se razlikuje od svetovnega ali evropskega prvenstva. Veselim se svojega drugega olimpijskega nastopa, to je velika stvar za vsakega športnika, na tovrstnem tekmovanju enostavno moraš zagrabiti svojo priložnost in moment," je o svojem drugem olimpijskem nastopu dejal 203 cm visoki Blaž Blagotinšek .

"Moja prva želja je, da se iz skupinskega dela prebijemo v četrtfinale. Naloga bo zelo težka, Španci, Hrvati, Nemci, Švedi ter Japonci so zelo zahtevni in ambiciozni tekmeci. Tekme bodo na sporedu vsak drugi dan, časa za regeneracijo in taktično pripravo na tekmeca ne bo veliko na voljo. Zavoljo tega bomo na vsaki tekmi morali biti povsem osredotočeni, le tako lahko izpolnimo naše cilje," je o močnih tekmecih na bližnjem turnirju dejal Blagotinšek.

"Letošnji turnir v Parizu je eden najmočnejših v zgodovini olimpijskih iger. Na njem nastopajo same najboljše ekipe na svetu. Naša skupina je izjemno zahtevna. Že uvodna proti Španiji bo na sporedu ob zelo nenavadnem terminu ob devetih zjutraj, kar samo oteži celotno zadevo," je dejal Celjan.

"Vsaka tekma v Parizu bo za nas finale, na vsaki se bo treba približati svojemu maksimumu. Le v tem primeru se lahko nadejamo preboja v četrtfinale," je na koncu dejal priljubljeni Blagi, ki močno upa, da bo s svojimi soigralci med 27. julijem in 4. avgustom v pariški dvorani Expo Porte de Versailles osvojil eno od prvih štirih mest v skupini A.

V tem primeru se bo Slovenija preselila v približno 200 km oddaljeni Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.