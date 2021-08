Blažič o Francozih: Imajo izkušeno ekipo, a tudi oni bi se nas morali bati

"Francija ima za seboj res dober turnir. Imajo atletsko ekipo in prav vse pozicije pokrite s po dvema vrhunskima igralcema. Pod košem prednjačita Mustapha Fall (Olympiakos) in Rudy Gaubert (Utah Jazz), ki odlično pokrijeta raketo, in težko je zaključiti prodore. Veliko imajo talenta na zunanjih pozicijah, kjer je največja nevarnost Evan Fournier (Boston Celtics)," o polfinalnem tekmecu razmišlja Jaka Blažič.

Kot pravi, francoske igralce krasi tudi dejstvo, da igrajo zelo zavzeto, predvsem pa kolektivno. So tudi edini v japonski prestolnici, ki so na kolena spravili prve favorite Američane, kar pa Blažiča ne skrbi preveč. "Takrat so ZDA ujeli na levi nogi. Zmagali so, a so v pomembnih trenutkih zadeli tudi nekaj metov, ki jih ne zadeneš vsak dan. Tej zmagi ne smemo dati preveč teže. Pokazali so tudi slabosti, ki jih je moč izkoristiti, in strokovni štab dela na tem, da jih čim bolje preuči."

Že na novinarski konferenci po zmagi v četrtfinalu proti Italiji se je izkazalo, da Francozi, ki imajo v svojih vrstah kar peterico iz severnoameriške lige NBA, o polfinalnih tekmecih Slovencih vedo vse. "Seveda tudi oni razmišljajo o nas. Vedo, da iz tekme v tekmo rastemo, in dobro se bodo pripravili. Videli so naš učinkovit napad, našo obrambo, moštveno igro in dobro kemijo na terenu. Tudi oni se nas morajo bati. Čaka nas dobra tekma," je prepričan 31-letni košarkar Olimpije.