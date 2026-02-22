Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Bo 'najstarejši zimski šport' – kepanje – postal olimpijski šport?

Sapporo, 22. 02. 2026 08.23 pred 30 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Bo kepanje olimpijski šport?

V japonskem Sobetsuju na otoku Hokkaido te dni poteka turnir v športu, ki je v Sloveniji še neznan, na Japonskem pa ga igrajo že 37 let in ga imenujejo yukigassen oziroma kepanje po slovensko. Cilj igre je zadeti vseh sedem igralcev nasprotne ekipe z okroglimi snežnimi kepami, izdelanimi s posebnim strojem, ali pa zavzeti njihovo zastavo.

Kot pravijo Japonci, na igrišču surova moč ni dovolj, poudarjajo mentalni izziv, ki ga predstavlja igra, v kateri igralci obeh ekip obstreljujejo nasprotnike, medtem ko se skrivajo za zavetji. Japonci upajo, da bo ta šport nekoč postal olimpijska disciplina.

Ideja o tem, da bi kepanje spremenili v šport, se je porodila zaradi krize v Sobetsuju, nekoč mestu z velikim obiskom turistov, ki so obiskovali tamkajšnje termalne vrelce. Izbruh vulkana Usu leta 1977 je turizem zaustavil.

Prebivalci so iskali načine, kako bi svoje mesto vrnili na zemljevid, navdih pa so dobili, ko so videli skupino turistov, ki so se zabavali med snežno bitko. Pomislili so, da bi ta otroška igra lahko rešila mesto.

"To je primitiven šport, skoraj nagonski za ljudi. Naši predniki so zagotovo počeli isto. To je najstarejši zimski šport v človeški zgodovini, že dolgo pred drsanjem ali smučanjem so ljudje drug na drugega metali snežne kepe. To je njegova največja privlačnost," je povedal Yuji Ano, predsednik organizacijskega odbora turnirja v Sobetsuju.

Bo kepanje olimpijski šport?
Bo kepanje olimpijski šport?
FOTO: Shutterstock

"Šport se je tri leta pozneje razširil v Avstralijo, nato na Finsko, ki je leta 1995 ustanovila nacionalno zvezo. Z njim se že ukvarjajo tudi drugod po Skandinaviji, pa tudi v Rusiji in Severni Ameriki, zdaj pa se igra v 13 državah," trdi Ano, ki tudi meni, da je na olimpijskih igrah ekipnih športov premalo, tako da bi bilo kepanje dobrodošla dopolnitev programa.

Da bi povečali število registriranih igralcev in poskušali pridobiti naklonjenost Mednarodnega olimpijskega komiteja, so razvili tudi umetne žoge, tako da se lahko igra v telovadnicah ali na plaži, s čimer se sezonska bitka spremeni v globalni šport, ki ga je mogoče igrati vse leto.

Ena od težav tega športa je kompleksno sojenje. "Vsako tekmo, na kateri lahko v treh minutah leti 180 snežnih kep, spremlja osem sodnikov. Natančno sojenje je skoraj nemogoče. Dokler tega vprašanja ne rešimo, bo težko prislužiti si olimpijske pravice," je težavo pojasnil Ano.

olimpijske igre japosnka kepanje

Avstrijski voznik boba po hudi nesreči v bolnišnico

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
22. 02. 2026 09.06
pri nas je ta šport med otroci že nekaj let prepovedan pred šolami na ulicami,,,,,, ker sončke je treba zađčititi, poleg tega pa je tudi materiala bolj malo
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
22. 02. 2026 08.57
Množičnost zagotovljena.
Odgovori
0 0
Slash
22. 02. 2026 08.54
Podpiram ! Seveda pa mora biti več disciplin ! Kepanje z levo roko, kepanje z desno, pa stoje na eni nogi, skoraj zagotovo tudi z gusarsko prevezo na enem očesu.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543