Bo 'najstarejši zimski šport' – kepanje – postal olimpijski šport?

Kot pravijo Japonci, na igrišču surova moč ni dovolj, poudarjajo mentalni izziv, ki ga predstavlja igra, v kateri igralci obeh ekip obstreljujejo nasprotnike, medtem ko se skrivajo za zavetji. Japonci upajo, da bo ta šport nekoč postal olimpijska disciplina.

Ideja o tem, da bi kepanje spremenili v šport, se je porodila zaradi krize v Sobetsuju, nekoč mestu z velikim obiskom turistov, ki so obiskovali tamkajšnje termalne vrelce. Izbruh vulkana Usu leta 1977 je turizem zaustavil.

Prebivalci so iskali načine, kako bi svoje mesto vrnili na zemljevid, navdih pa so dobili, ko so videli skupino turistov, ki so se zabavali med snežno bitko. Pomislili so, da bi ta otroška igra lahko rešila mesto.

"To je primitiven šport, skoraj nagonski za ljudi. Naši predniki so zagotovo počeli isto. To je najstarejši zimski šport v človeški zgodovini, že dolgo pred drsanjem ali smučanjem so ljudje drug na drugega metali snežne kepe. To je njegova največja privlačnost," je povedal Yuji Ano, predsednik organizacijskega odbora turnirja v Sobetsuju.