Bobinac: Zame so zmagovalci vsi slovenski olimpijci

Slovenska olimpijska odprava letos šteje rekordnih 90 športnikov, kar je Bobinac ob predstavitvi olimpijske reprezentance v Kopru pred časom označil kot izjemno.

"Pokazalo se je izredno delo športnikov in njihovih trenerjev, gre pa tudi za veliko priznanje nacionalnim panožnim športnim zvezam, iz katerih izhajajo. To je čudovit uspeh, v Tokio je odšlo 54 športnikov, letos pa smo presegli tudi do sedaj rekordne Atene, kjer je nastopilo 79 slovenskih športnikov," je povedal prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja.

Ob tem je izpostavil, da so si vsi zaslužili udeležbo na igrah: "Konkurenca je vedno večja, tako da se je vedno težje uvrstiti na igre."

Čeprav so športniki z uvrstitvijo na igre že izpolnili določene sanje, pa je prvi mož OKS prepričan, da se jih večina pri tem ne bo ustavila, ampak bo poskušala nastop kar se da izkoristiti. "Vem, da se bodo borili za najvišja mesta in bodo konkurenčni v mnogih disciplinah," je poudaril.