Bogatajeva: Strah me je bilo, na koncu sem pa rekla 'briga me'

Zgodovinski dan slovenskega zimskega športa bi zelo težko lahko bil boljši. Zlata medalja Urše Bogataj in bron Nike Križnar sta dopolnili še Ema Klinec s petim mestom in Špela Rogelj z devetim. "Strah me je bilo, na koncu sem pa rekla "briga me"," je svojo 'taktiko' na tekmi z nasmehom na obrazu opisala nova olimpijska prvakinja Bogatajeva.

Ne vem kaj se dogaja, mogoče je to zadnja stvar, ki sem jo pričakovala," je svojo sploh prvo zmago sprva (neuspešno) poskušala pojasniti Urša Bogataj. Leta 2019 je v domači Planici Bogatajeva padla tako hudo, da je zaradi strgane prednje križne vezi desnega kolena razmišljala celo o zaključku smučarske kariere. "Ko se je zgodila poškodba sem bila v zelo dobri formi, ampak psiholog mi je pomagal in vesela sem, da sem vztrajala," je težke trenutke v luči današnjega uspeha opisala nasmejana dobitnica zlate medalje. PREBERI ŠE Odlični Bogatajeva in Križnarjeva priskakali dve medalji Kljub končnemu uspehu minuli dnevi v Peking zanjo niso bili lahki: "Današnji dan je bil zelo stresen. Dva dneva nisem dobro spala, bilo mi je slabo od stresa. Strah me je bilo, na koncu sem pa rekla "briga me"." icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right 'Komaj čakam, da pridem domov in objamem svoje domače' A dan ni bil zgodovinski samo zaradi nje, Nika Križnar je tako kot pravzaprav vse slovenske skakalke odlično nastopila v obeh serijah. "Danes sem samo uživala. Vedela sem, da moram biti nasmejana. Tako vesela sem in komaj čakam, da pridem domov in objamem svoje domače, ker jih res zelo pogrešam," je svoje občutke po osvojeni bronasti medalji podelila z RTV Slovenije. Odlično vzdušje v ekipi je jasno vidno že nekaj časa in veselje Slovenk po zmagi Bogatajeve je bilo nepopopisno."Zelo smo povezane. Za Uršo sem zelo vesela, da skupaj stojiva na stopničke so bile sanje. Po mojem mnenju danes ne bova spali. Bi bilo lepše, če bi tudi Ema stala zraven, ampak nekaj moramo pustiti tudi za naslednje olimpijske igre," je z nasmehom na obrazu in solzami v očeh dejala Križnarjeva. 'Ni bilo lahko, ampak na koncu smo vsi zelo veseli' Ema Klinec žal ni uspela zaključiti popolne slovenske prevlade, kljub temu pa je svojima rojakinjama privoščila uspeh. "Dala sem vse od sebe. S tem rezultatom je naša ekipa res popolna. Zelo sem vesela, da sem lahko del tega in jima res privoščim. Nimam besed. Zadnji mesec smo res garali, iz dneva v dan nismo vedeli kaj bo. Ni bilo lahko, ampak na koncu smo vsi zelo veseli," se je zgodovinskega dne za slovenski šport razveselila Klinčeva. Posebno se je zahvalila tudi trenerju ženske smučarske reprezentance Zoranu Zupančiču. "Urša Bogataj je olimpijska prvakinja. Prva v smučarskih skokih. Poleg nje Nika Križnar. Težko bi bilo boljše. Dobili smo dve kolajni, upamo še na kakšno," so uspehi njegovih varovank navdušili Zupančiča.