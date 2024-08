Boksarska zveza bo denarno nagradila poraženo italijansko boksarko

"Nisem mogel gledati njenih solz," je v zapisu, objavljenem na uradni spletni strani zveze, dejal predsednik Umar Kremljov . "Nisem brezbrižen do takšnih situacij in lahko zagotovim, da bomo zaščitili vsakega boksarja. Ne razumem, zakaj ubijajo ženski boks. Samo 'primerni' športniki bi morali tekmovati v ringu zaradi varnosti."

Vodstvo Ibe se je že maja odločilo, da vsem dobitnikom medalj podeli denarne nagrade. Dobitniki zlate medalje bodo prejeli 100.000 dolarjev (91.604 evre), od tega bo športnik prejel 50.000 dolarjev (45.802 evra), njihova nacionalna zveza in trener pa bosta vsak prejela po 25.000 dolarjev (22.901 evro).

Alžirka Iman Helif, ki se bori v kategoriji do 66 kilogramov, in Tajvanka Lin Ju Ting, ki nastopa v kategoriji do 57 kg, sta boksarki, ki ju je zveza Iba na lanskem svetovnem prvenstvu diskvalificirala, saj je trdila, da "nista opravili preizkusa spola". Dokazov za to sicer boksarska zveza, ki jo je Mok zaradi goljufivih načinov ravnanja suspendiral, ni predložila.