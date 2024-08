'Bolj kot si utrujen, boljši si. Dovoljeno nam je sanjati.'

Izbrancem selektorja Uroša Zormana so tekmeci iz dežele vzhajajočega sonca povzročili kar nekaj preglavic, na koncu pa se je vse končalo po željah slovenskih rokometašev.

Po tretji zmagi, pred današnjim obračunom z Japonci so premagali še Hrvate in Švede, izgubili pa proti Španiji, so si izborili nastop v četrtfinalu, ki bo 7. avgusta na nogometnem stadionu Pierre Mauroy v Lillu.

"Zavedali smo se, kaj nas danes čaka, ampak bilo je še malenkost težje. Sploh pri realizaciji naših načrtov pred tekmo. Strašansko neugodna ekipa Japonske, po eni strani, ne sicer za naše točke, mi je kar malo žal, saj igrajo noro kombinatorno, hiter rokomet, nevarni so, po celem terenu jih je ogromno. Res neugodna ekipa," je o tekmecih razglabljal Tilen Kodrin.

Selektor Uroš Zorman je v pogovoru s slovenskimi predstavniki medijev izpostavil živčnost dvoboja z velikim vložkom: "Spopadali smo se z velikim pritiskom, bremenom. Japonska ni imela kaj za izgubiti, mi pa ogromno. Posledično se odvije taka klasična tekma. Vseeno smo imeli zadnjih 20 minut dvoboj relativno pod kontrolo, dva, tri gole prednosti. Fantom lahko čestitam za korektno igro. Tekma je bila primerna vložku, nervozi."

Štiriinštiridesetletni Ljubljančan je dejal, da so izpeljali večino stvari, za katere so se dogovorili. "Seveda je bilo nekaj pomanjkljivosti, v napadu nekaj več tehničnih napak in to nas je stalo še ugodnejšega rezultata. Na koncu sta pomembni dve točki, tudi če bi zmagali za 20 golov, ne bi to naredilo nobene razlike," dodaja Zorman.