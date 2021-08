Branilci naslova Brazilci v finalu proti Španiji

Branilci olimpijskega naslova v nogometu Brazilci so si kot prvi priigrali finale turnirja v Tokiu. V polfinalu sta se sicer redni del tekme in podaljšek proti Mehičanom končala brez zadetkov, po izvajanju kazenskih strelov pa so se napredovanja v finale s 4:1 veselili Brazilci.

Ob ponovitvi olimpijskega finala iz leta 2012 v Londonu, ki so ga takrat sicer dobili Mehičani, so imeli na obeh straneh veliko priložnosti, a se mreža ni zatresla.

Pri strelih z bele točke pa se je v mehiški vrsti "noga zatresla" Eduardu Aguirreju in Johanu Vasquezu, kar je zadoščalo, da so si Brazilci priigrali še peti zaporedni olimpijski finale.

Prvi naslov na olimpijskih igrah so slavili pred petimi leti, in to na domačem ozemlju, v Rio de Janeiru, ko so po enajstmetrovkah premagali Nemce. Takrat je zmagoviti zadetek z bele točke dosegel prvi zvezdnik Neymar, ki pa ga tokrat zaradi prenatrpanega urnika ni v ekipi.

V drugem polfinalu je Španija, ki je bila leta 1992 v Barceloni zlata, v letih 1920 in 2000 pa srebrna, prevladovala v posesti žoge, strelih in kotih proti trdoživim Japoncem, ki so klonili šele v 115. minuti, ko je zadel Marco Asensio.