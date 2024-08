Brazilka in Avstralka najprej na olimpijskih, nato še paraolimpijskih igrah

Bruna Costa Alexandre je po šestih mesecih življenja ostala brez desne roke, ki so ji jo morali amputirati, potem ko se je zaradi napake pri cepljenju razvila tromboza. Pri sedmih letih je začela igrati namizni tenis.

Na paraolimpijskih igrah je nastopila že štirikrat in osvojila štiri medalje, med njimi posamično srebro v Tokiu. Že leta se je trudila, da bi se uvrstila na olimpijske igre. Zaradi velike konkurence v Braziliji je bilo to težko, vendar ji je uspelo in zdaj se ji uresničujejo velike sanje, je še povedala za AFP pred nastopom v Parizu.

Brazilska ekipa je sicer v prvem krogu olimpijskega turnirja z 1:3 izgubila proti Južni Koreji. Costa Alexandre je skupaj s Giulio Takahashi z 0:3 izgubila igro dvojic proti Shin Yubin in Jeon Jihee, nato pa je med posameznicami prav tako z 0:3 klonila pred Lee Eunhye. Več uspeha Costa Alexandre pričakuje na paraolimpijskih igrah, kjer napoveduje boj za zlato kolajno med posameznicami.