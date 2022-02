Brodar: Eva Urevc šele od srede v normalnem ritmu olimpijskih iger

"Eva se obravnava kot 'bližnji stik' in lahko normalno trenira in tekmuje od 3. februarja. Mora pa na vsakih 12 ur na testiranje in vsi testi morajo biti negativni, kar tudi so. Tako stanje traja sedem dni in ga ni mogoče predčasno prekiniti. Če bo vse teklo tako kot doslej, bo v sredo obravnavana kot vsaka druga tekmovalka. Dotlej pa ne sme jesti v jedilnici, uporablja pa lahko le prevoz, ki je namenjen samo njej," je povedal Nejc Brodar.

Urevčeva, ki je veljala na ekipni tekmi sprinta skupaj z Lampičevo za eno izmed favoritinj za visoka mesta, je imela v zadnjem obdobju veliko smole. Najprej ji je okužba s koronavirusom sredi prejšnjega meseca onemogočila treniranje, nato pa je bil test na olimpijskih igrah pozitiven in je bila nekaj časa izolirana v sobi v olimpijski vasi.

Izmed slovenskega devetčlanskega tekmovalnega tabora je prvi nastop na teh olimpijskih igrah opravila Neža Žerjav. V skiatlonu na 15 kilometrov je bila 55., osem minut in 19,4 sekunde za Therese Johaug. Norvežanka je osvojila prvo zlato odličje na igrah v kitajski prestolnici.