Če je Hrobat pri smuku sanjal o medalji, bo pri superveleslalomu drugače

Miha Hrobat je v smuku zasedel 12. mesto, ni pa imel sreče z razmerami, pri njegovi vožnji je oblak prekril sonce, tako da je nastopil v slabši vidljivosti. Za sredo napovedujejo oblačno vreme, možno je, da bo tudi snežilo. "Tako pač je v našem športu. Tekmujemo v naravi in potrebujemo tudi malce sreče. V soboto je nisem imel, upam, da bo tokrat drugače. Želel bi malo prej startati, pozneje se zna narediti kakšna luknja, ki ti onemogoči idealno linijo. Če bi lahko izbiral, bi izbral številko od ena do pet," je željo po startni številki izrazil Hrobat. Tekmovalci bodo šele zvečer izvedeli, kakšna bo proga, zaenkrat vedo le, da bo njen postavljavec trener italijanske reprezentance. "Ne vem, kaj lahko pričakujem od postavitve, malo se mi sicer svita, kaj bi lahko bilo. Ponavadi postavi kakšno večjo past, da je par ovinkov zelo naravnost, nato pa kakšnega bolj zapre. Bomo videli, Bormio ima tudi nekatere karakteristike, ki jih je treba upoštevati," meni Hrobat, ki si je v ponedeljek ogledal ekipno kombinacijo.

Miha Hrobat FOTO: Profimedia

"Meni je bila ta tekma zanimiva. Upam, da bom dobil kdaj priložnost tekmovati s kakšnim slalomistom. Letos je bila ideja, da nastopimo z Žanom Kranjcem, a na koncu ni bil med 30 po točkah FIS," je dejal Hrobat, ki ne obžaluje dejstva, da na olimpijskih igrah ni več klasične kombinacije: "V njej so bili slalomisti precej v prednosti. Mi si na smuku ali superveleslalomu nismo mogli nabrati dovolj prednosti, da bi bili tudi po slalomu konkurenčni." Martin Čater ima v zadnjem času precej boljše občutke, žal tega še ni potrdil s kakšnim odmevnim rezultatom. A kot sam pravi, si samozavest dviga z dobrimi zavoji, v smuku jih je pokazal kar nekaj, kar je zadostovalo za 16. mesto. "Mislim, da napredujem. Smuk mislim, da sem že dosti dobro odvozil, v superveleslalomu pa bom s podobno pripravo, podobnim pristopom, podobno sproščenostjo to poskušal ponoviti. Današnji trening je že pokazal, da bo tekma zahtevna, se že delajo luknje, podlaga ne bo najboljša, še posebej pri moji številki, startal bom namreč po številki 30," je dejal Čater.