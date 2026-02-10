Naslovnica
Olimpijske igre

Če je Hrobat pri smuku sanjal o medalji, bo pri superveleslalomu drugače

Bormio, 10. 02. 2026 11.39

Avtor:
STA
Miha Hrobat

Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je pred olimpijskim smukom odkrito razmišljal o kolajni. Približal se ji ni, za sredin superveleslalom pa nima tako visokih ciljev. Zadovoljen bi bil z vsakim mestom, če bi smučal, kot zna. Enako velja za Martina Čatra, za oba je superveleslalom slabša disciplina.

Miha Hrobat je v smuku zasedel 12. mesto, ni pa imel sreče z razmerami, pri njegovi vožnji je oblak prekril sonce, tako da je nastopil v slabši vidljivosti. Za sredo napovedujejo oblačno vreme, možno je, da bo tudi snežilo.

"Tako pač je v našem športu. Tekmujemo v naravi in potrebujemo tudi malce sreče. V soboto je nisem imel, upam, da bo tokrat drugače. Želel bi malo prej startati, pozneje se zna narediti kakšna luknja, ki ti onemogoči idealno linijo. Če bi lahko izbiral, bi izbral številko od ena do pet," je željo po startni številki izrazil Hrobat.

Tekmovalci bodo šele zvečer izvedeli, kakšna bo proga, zaenkrat vedo le, da bo njen postavljavec trener italijanske reprezentance. "Ne vem, kaj lahko pričakujem od postavitve, malo se mi sicer svita, kaj bi lahko bilo. Ponavadi postavi kakšno večjo past, da je par ovinkov zelo naravnost, nato pa kakšnega bolj zapre. Bomo videli, Bormio ima tudi nekatere karakteristike, ki jih je treba upoštevati," meni Hrobat, ki si je v ponedeljek ogledal ekipno kombinacijo.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: Profimedia

"Meni je bila ta tekma zanimiva. Upam, da bom dobil kdaj priložnost tekmovati s kakšnim slalomistom. Letos je bila ideja, da nastopimo z Žanom Kranjcem, a na koncu ni bil med 30 po točkah FIS," je dejal Hrobat, ki ne obžaluje dejstva, da na olimpijskih igrah ni več klasične kombinacije: "V njej so bili slalomisti precej v prednosti. Mi si na smuku ali superveleslalomu nismo mogli nabrati dovolj prednosti, da bi bili tudi po slalomu konkurenčni."

Martin Čater ima v zadnjem času precej boljše občutke, žal tega še ni potrdil s kakšnim odmevnim rezultatom. A kot sam pravi, si samozavest dviga z dobrimi zavoji, v smuku jih je pokazal kar nekaj, kar je zadostovalo za 16. mesto.

"Mislim, da napredujem. Smuk mislim, da sem že dosti dobro odvozil, v superveleslalomu pa bom s podobno pripravo, podobnim pristopom, podobno sproščenostjo to poskušal ponoviti. Današnji trening je že pokazal, da bo tekma zahtevna, se že delajo luknje, podlaga ne bo najboljša, še posebej pri moji številki, startal bom namreč po številki 30," je dejal Čater.

Preberi še Von Allmen osvojil olimpijsko zlato, Hrobat na koncu 12.

"Ne smem pa se z ničimer obremenjevati, niti z vremenom, niti s podlago, niti z zahtevnostjo proge. Fokus moram imeti na sebi, moram napadati," še trdi Čater.

Oba Slovenca ne dvomita, kdo so favoriti preizkušnje. Zagotovo ima Švicar Marco Odermatt v glavi maščevanje rojaku Franju von Allmenu ter Italijanoma Giovanniju Franzoniju in Dominiku Parisu, mora le paziti, da zaradi velike želje ne pregori, da smuča na silo, kar se je že dogajalo.

Švicarjem in Italijanom lahko račune prekriža Avstrijec Vincent Kriechmayr, mogoče tudi njegov rojak Stefan Babinsky. Vsak drugačen razplet na vrhu bi bil presenečenje.

miha hrobat olimpijske igre

Dobrodošli v gledališču Predazzo

Spektakularni pogledi ali nevarna 'mušica', ki moti olimpijce?

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Storz909
10. 02. 2026 13.09
In ostalo je pri "sanjah"......
Odgovori
0 0
gasilec78
10. 02. 2026 13.06
Pa ka si ja nor, se še dobro spomnim mislim da je bilo svetovno prvenstvu, ko si je Tina postavila cilj medaljo v vseh disciplinah in mislim da je potem osvojila tri medalje in naš Laurenčič z vprašanjem zakaj ni mogla osvojiti vseh 5 medalj, ko danes pogledaš našo smučarijo in vidiš da niti v eni disciplini nismo niti blizu medalji potem veš kakšno smučarko smo imeli in kaj nato porečejo naši novinarji, kot ponavadi brez kritiziranja, če je pa fajn biti na olimpijadi, ker se naši smučarji trudijo po najboljših močeh , ker baje pred tekmo en teden ne morejo mirno spati zaradi velike tekme, ki jo prinaša olimpijada:)))
Odgovori
0 0
rogla
10. 02. 2026 12.55
Ne hvali dneva pred nočjo!
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
10. 02. 2026 12.36
Nic ne bo drgac, ce pa ampak res ce pa slucajno kdo pride na stopnicke je pa to sreca ne znanje..
Odgovori
0 0
mužet
10. 02. 2026 12.25
Lahko bi vodilni SZS pobrali dva navijača in ju spustili po progi- rezultat bi bil enak
Odgovori
0 0
Stajerc22
10. 02. 2026 12.11
Tina Maze je znala zmagovati VSE discipline!
Odgovori
+2
2 0
mužet
10. 02. 2026 12.23
Bravo
Odgovori
0 0
bibaleze
