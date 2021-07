Čeh: Sem pripravljen in v dobri formi

S tem, da mu nekateri že prepisujejo kolajno, se ne obremenjuje, nasploh noče napovedovati, kaj bi lahko dosegel, saj si noče ustvarjati pritiska. "Do zdaj ga ne čutim. Ne obremenjujem se z mislijo na kolajno, Tokio bom zadovoljen zapustil že, če bom vedel, da sem dal vse od sebe. Vem, da sem v formi, vem, da sem močan, da sem hiter in eksploziven, da sem tudi v zadnjih dneh dobro treniral, za kaj pa bo vse to zadostovalo, pa bomo videli," je bil na druženju z novinarji redkobeseden Kristijan Čeh .

Bolj zgovorna je bila druga slovenska adutinja za visoke uvrstitve, skakalka s palico Tina Šutej, ki je imela zadnja dva meseca nekaj težav z bolečinami v tetivi, a jih s fizioterapevtom rešila do te mere, da je poškodba med skakanjem ne moti. "Zdaj je vse v redu. Komaj čakam, da se začnem. Zaenkrat razmišljam le o kvalifikacijah, ki znajo biti zelo stresne. Veliko nas je, moraš biti previden, pozoren na vse, hitro se lahko zgodi kaj nezaželenega in ostaneš med tistimi dvajsetimi, ki odpadejo. Moj fokus je zaenkrat v kvalifikacijah in pri izpolnitvi prvega načrta, ki je uvrstitev v finale," je dejala Šutejeva, ki pa je v nadaljevanju vendarle priznala, da razmišlja tudi v kolajni. "Definitivno želim kolajno, a napovedati je ne morem. Za bron bo treba skočiti 4,85 metra, kar bi bil državni rekord. Zagotovo sem ta rezultat sposobna doseči, a moram ga doseči v finalu," meni Šutejeva.

Optimistično je razpoložena tudi tekačica na 3000 metrov z zaprekami Maruša Mišmaš Zrimšek: "Za to sem delala pet let, skoraj ne morem verjeti, da sem dočakala. Želim odteči svoj tek kariere in se uvrstiti v finale."

Preostali tekmovalci možnosti za kolajne, najbrž pa ne niti za finale, nimajo. Zatrjujejo pa, da v Tokio niso prišli nabirati izkušenj. "Rad bi ponovil dosežek iz Ria, ko sem se uvrstil v polfinale. Definitivno bom moral za to teči najhitreje letos," je svojo željo predstavil tekač na 400 metrov Luka Janežič. Svojim najboljšim dosežkom se želijo približati tudi Anita Horvat (400 metrov), Klara Lukan (5000 metrov) in Maja Mihelinec Zidar (100 in 200 metrov).