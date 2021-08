'Dali bomo vse od sebe in v Slovenijo poskušali prinesti medaljo'

Ena sama točka nas je ločila do olimpijskih nebes. A z našimi košarkarji, ki so že dosegli zgodovinski uspeh in imajo še vedno možnost za prvo slovensko medaljo v skupinskih športih na olimpijskih igrah, smo v dobrem in slabem. Kje se je zalomilo in ali se lahko naši fantje psihično poberejo do sobote, ko se bodo za bronasto medaljo pomerili z Avstralci?

Kaj je trener slovenske košarkarske ekipe Aleksander Sekulić po tekmi dejali našim fantom? "Najprej sem jim čestital za predstavo in za izjemno borbenost, ki so jo prikazali na igrišču," odgovarja ter dodaja, da jim je dejal, da se nimajo česa sramovati. "Hkrati pa sem poudaril, da nas čaka še ena tekma in da bo to za nas finale." Sekulić je za 24UR ZVEČER dejal, da je vzdušje po porazu res nekoliko upadlo: "Imeli smo priložnost, imeli smo zadnji napad. Ni nam uspelo in razočaranje je seveda zelo veliko." Prav zato je toliko pomembneje, da najde način, kako spodbuditi ekipo za zadnjo tekmo, pravi. Tudi predsednik Košarkarske zveze Matej Erjavec je povedal, da je bilo po porazu težko. A njegova prva misel je šla h Klemnu Prepeliču, ki mu je dejal, da je odigral odlično tekmo, Eda Murića pa je kot kapetana prosil, da naj drži moralo v ekipi. Erjavec pravi, da so našim košarkarjem čestitali z vseh košarkarskih zvez. "Odločala je ena žoga. Takšno tekmo enkrat zmagaš, drugič pa zgubiš," je še dejal. Tudi našega košarkarskega asa Luko Dončića je poraz močno prizadel. "Naši košarkarji so dali vse od sebe. Te zmage so si resnično močno želeli in vsakemu košarkarju posebej sem čestital za predstavo," pravi Sekulić. Vilfan: Še vedno verjamemo v vas, zato glave gor in gremo po bronasto medaljo "Naši fantje so že z uvrstitvijo na Olimpijske igre naredili zgodovinski uspeh. Kar so naredili zdaj, je bila samo dodana vrednost in dejstvo, da so izgubili proti tako odlični ekipi, ni nobena tragedija. Bila je samo ena žoga – to je faktor sreče," pa je tekmo komentiral oče Luke Dončića Saša Dončić. Tudi on poudarja, da so fantje dali vse od sebe in da si nimajo česa očitati. Legenda slovenske košarke Peter Vilfan prav tako izpostavlja, da ob tako odličnih rezultatih "nimamo pravice biti razočarani". "Fantom moramo sporočiti: Še naprej smo z vami, v soboto bomo spet pred televizorji in cela Slovenija bo dihala za vas, držali bomo pesti in še vedno verjamemo v vas, vam zaupamo, zato glave gor in gremo po to bronasto medaljo," pravi.

Kaj pa je odločilo, da smo izgubili za eno točko? "To je težko reči, veliko stvari je vplivalo na potek tekme," odgovarja Sekulić. "Na trenutke smo preveč burno reagirali na nekatere sodniške odločitve. Dovoljenega je bilo zelo veliko kontakta, igralci pa so izgubili koncentracijo. Ko samo se spet zbrali, ko smo strnili vrste, smo tudi odigrali bolje. Na koncu smo bili v enem zelo podrejenem položaju, a smo se iz njega izvlekli in prišli do priložnosti za zmago," pravi. "Naši fantje so bili bolj nervozni, kot na katerikoli tekmi na teh olimpijskih igrah. Vendar pa je šlo za polfinale olimpijskih iger, za tekmo, ko zmaga že prinaša olimpijsko medaljo in to najmanj srebrno," pa je igro komentiral Vilfan, ki je dejal, da smo morda res odigrali našo najslabšo tekmo na teh olimpijskih igrah, vendar pa da smo to igro izgubili le za eno točko in to proti odlični ekipi Francije. "To samo potrjuje, da smo izjemno dobri. In seveda, da smo imeli tudi slab dan." Bi moral Dončić tekmo zaključiti sam? Francozi imajo izjemno sestavo moštva, poudarja trener. "Imajo izjemno atletske igralce, fizično dominantne in seveda tudi visoke. Luke so se poskušali lotiti na ta način, da so izkoristili svojo fizično moč in višino," pravi. "Luka se je odzval zelo dobro. Konec koncev je imel 18 asistenc in morda bi imel še kakšno več, če bi nam kakšna žoga šla čez obroč," dodaja in poudarja, da je Dončić odigral fantastično tekmo. "Francozom smo dali skoraj 90 točk. Toliko jim na olimpijskih igrah ni dal še nihče," je še poudaril. Športni portali medtem pišejo, da bi moral Dončić sam zaključiti zadnji napad. "Če sem pošten, nas je verjetno večina menila, da bo Luka tistih 20 sekund do konca sam zaključil napad. Kazalo je že tako, Luka je držal žogo in čakal na zadnjih 10 sekund, vendar pa je bil precej oddaljen od koša, pokrivala sta ga dva francoska košarkarja in on je takrat našel Prepeliča. Ta je sijajno izkoristil trenutek, ko so bili vsi skoncentrirani na Luko, prišel do šolskega prodora, vendar pa se je nato od nikoder prikazal Nikolas Batum in na žalost blokiral njegov met," opisuje Vilfan. Poudarja, da je Dončić na olimpijskih igrah večinoma sprejemal pravilne odločitve. Dončićev oče je ob tem tudi poudaril: "Luka Dončić ni reprezentanca Slovenije, temveč je le eden od igralcev reprezentance. Brez dobre igre njegovih soigralcev, brez dobre kemije v reprezentanci tudi on ne bi bil tako medijsko izpostavljen, kot je," je dejal. Kako pa so tekmo komentirali v ZDA?

Luka je bil danes tudi pod budnim očesom Američanov, saj je zvezda lige NBA. Slovenija se sicer v finalu ne bo pomerila z Američani, kako pa so čez lužo komentirali razplet dvoboja s Francijo? Američani, ki so igrali prvi, so kljub vsej samozavesti po zmagi z zanimanjem čakali, kdo bo njihov nasprotnik v finalu in predvsem v Dallasu so si najbolj želeli, da bi bila to Slovenija. Dončića namreč spremljajo skoraj tako podrobno kot Slovenci. Malce ga imajo celo za svojega. V poročilih o tekmi, ki jih lahko prebiramo v večini ameriških medijev, v naslovih tako prevladuje odlična in odločilna blokada Nikolasa Batuma. Mnogi komentatorji so spomnili, da je to v zadnjih dveh mesecih drugič, da je Francoz zadal poraz Luki Dončiću. Batum je namreč odlično igral za Clipperse v končnici lige NBA, ko so v tesnem spopadu izločili Dallas Maverickse. S statistiko obsedene Ameirčane je navdušil tudi Dončićev zgodovinski trojni dvojček, čeprav dobro vedo, da Dončiću statistika ne pomeni nič in da vedno pravi, da si želi le zmage. Malce so slovenskega zvezdnika predvsem na družbenih omrežjih okrcali le zaradi njegove dobro znane slabosti - nenehnega ugovarjanja sodnikom in tehničnih napak. Ob tem so se šalili, da tudi na tem področju na ne popušča. Erjavec: Slovenci smo bronaste medalje bolj lačni kot Avstralci

So se naši fantje sposobni pobrati in osvojiti bronasto medaljo? Erjavec je v to prepričan: "V to trdno verjamem. Slovenci smo tega veliko bolj lačni kot Avstralci:" Sekulić sicer priznava, da so košarkarji po takšni tekmi "čustveno prazni in utrujeni". "A želim si, da vso to jezo, ki jo čutijo, pretvorijo v motivacijo." "Glede na to, kar so do zdaj pokazali na olimpijskih igrah, se zagotovo lahko poberejo," je prepričan Vilfan. "So izvrstna ekipa. Ob Luki imamo še celo vrsto posameznikov, ki so že pokazali ves svoj razkošen talent. Zdaj se je treba le telesno in psihološko regenerirati," pravi. Avstralci so proti Američanom izgubili z 20 točkami, dodaja Vilfan: "A izgubiti proti Američanom ni takšna tragedija. Verjamem tudi, da so že takoj po porazu začeli razmišljati o tekmi za tretje mesto. Pri njih takšnega psihološkega šoka ni bilo." Dodaja, da so glede na to v prednosti Avstralci, "glede na vse ostalo pa so v prednosti naši košarkarji". "Predvsem glede na to s kakšnim žarom, srcem, voljo, željo in borbenostjo oni zastopajo barve Slovenije. Zavedajo se, da je to zgodovinska priložnost, da uresničijo sanje vseh nas." Košarkarji so hvaležni za podporo navijačev