Danes Slovenija v ogenj pošilja le Jakova Faka

Slovenski nastopi na ZOI 2026 se počasi bližajo koncu. Na t. i. biatlonski formuli 1 - tekmi s skupinskim startom, na kateri nastopi le 30 najboljših na svetu - bo od Slovencev nastopil le Jakov Fak.

Na širšem seznamu za preizkušnjo, ki se bo v areni v Anterselvi začela ob 14.15, je sicer kot tretja rezerva tudi Miha Dovžan.