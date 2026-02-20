Danes Slovenija v ogenj pošilja le Jakova Faka

Slovenski nastopi na ZOI 2026 se počasi bližajo koncu. Na t. i. biatlonski formuli 1 - tekmi s skupinskim startom, na kateri nastopi le 30 najboljših na svetu - bo od Slovencev nastopil le Jakov Fak.
Na širšem seznamu za preizkušnjo, ki se bo v areni v Anterselvi začela ob 14.15, je sicer kot tretja rezerva tudi Miha Dovžan.
Osemintridesetletni Fak je doslej na igrah v Italiji nastopil na štirih od skupno petih predvidenih tekem. Izpustil je preizkušnjo mešane štafete, potem ko je pred igrami zaradi poškodbe kolena lahko v polni meri treniral le pol meseca. Po lastnih besedah ni želel prevzeti odgovornosti za morebiten slabši nastop ekipe.
Nosilec dveh olimpijskih medalj je nato nastopil v glavni disciplini na 20 kilometrov in zasedel 29. mesto. Na sprinterski preizkušnji na deset kilometrov je bil 25., na zasledovalni tekmi minulo nedeljo pa 14.
Nastopil je tudi v moški štafeti, kjer je skupaj z Dovžanom, Antonom Vidmarjem in Lovrom Plankom prišel do devetega mesta. Četverica je bila sicer vse do zadnjega streljanja trdno na petem mestu.
