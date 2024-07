Danes v Parizu tudi prvi slovenski nastopi na OI

Slovenske rokometašice čaka prvi izziv na krstnem olimpijskem nastopu. V skupini A se bodo ob 9. uri pomerile z izbrano vrsto Danske, tretjeuvrščene z lanskega svetovnega prvenstva.

Slovenke so v pripravljalnem obdobju odigrale tri tekme in zabeležile tri poraze, kar sicer ne skrbi kapetanke Ane Gros. "Ne bi rekla, da gre za slabo popotnico za igre v Parizu, vse tri tekme sem doživela kot del procesa in priprav za igre," je dejala kapetanka, ki bo skupaj s kanuistom Benjaminom Savšek nosila zastavo na uradnem odprtju iger v petek.