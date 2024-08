Danske rokometašice prve, francoske druge polfinalistke OI

Danska ženska rokometna reprezentanca je prva polfinalistka letošnjih olimpijskih iger. V prvem četrtfinalu je z 29:25 premagala Nizozemsko. Po danskih rokometašicah so se v polfinale olimpijskih iger uvrstile še Francozinje. Gostiteljice turnirja so na drugi četrtfinalni tekmi v Lillu, kjer bodo do 11. avgusta vse najbolj pomembne rokometne tekme v moški in ženski konkurenci, premagale Nemke s 26:23.