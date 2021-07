Američani že na uvodu pokazali slabosti

Že uvodni dan košarkarskega turnirja je prinesel prvo presenečenje. Francozi so povsem zasluženo premagali zvezdnike iz lige NBA. Tretjo četrtino so dobili s 25:11, zaostanek 63:69 iz 35. minute pa so Francozi nadoknadili z borbeno igro in nekaj uspešnimi meti z razdalje. Ključna je bila trojka minuto pred koncem prvega strelca tekme Evana Fournierja (28 točk) za vodstvo 76:74. Štirinajst točk za Francijo je dosegel Rudy Gobert , trinajst pa Nando de Colo . Pri ZDA je razočaral prvi zvezdnik Kevin Durant , ki je zbral le deset točk (met 4:12) in že sredi tretje četrtine dobil četrto osebno napako. Osemnajst točk je dosegel Jrue Holiday , dvanajst Femi Adebayo , enajst pa Damian Lillard.

V skupini B je Italija v evropskem derbiju premagala Nemčijo z 92:82, Avstralija pa je bila prepričljivo boljša od Nigerije (84:67). Italijani so predstavili svoje ekipne sposobnosti in do zmage prišli v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 24:10. Pet igralcev je imelo dvomestne številke. Izstopali so Simone Fontecchio z 20 točkami in metom 5:5 za tri točke ter Danilo Gallinari in Stefano Tonut, ki sta jih zbrala po osemnajst. Pri Nemcih je Lo Maodo dosegel 24 točk. Tudi Avstralija je šele v zadnjih desetih minutah potrdila pričakovani dve točki. Pred zadnjo četrtino je imela le še točk prednosti. Patty Miles je bil s 25 točkami prvo ime tekme (trojke 5:8).



Izidi:

- skupina A:

Iran - Češka 78:84 (19:25, 30:46, 46:67)

Francija - ZDA 83:76 (15:22, 37:45, 62:56)

- skupina B:

Nemčija - Italija 82:92 (32:22, 46:43, 72:68)

Avstralija - Nigerija 84:67 (23:23, 43:40, 58:52)