Dejan Košir: Dve kolajni v istem športu, to je nekaj izjemnega

Zase pravi, da je sicer še vedno vnet navijač, s samim deskanjem pa pravega stika nima. "Tukaj nastopajo nekateri tekmovalci, ki niso bili niti rojeni, ko sem jaz tekmoval, in res, vse skupaj spremljam le kot navijač. Pravega vpogleda v to, kaj se dogaja, nimam."

Še več, deskanje je eden od športov, ki jih z zanimanjem spremlja. "Sem strasten človek in vsako stvar, ki jo pogledam in ko navijam, spremljam z vsemi čustvi. Potem ni važno, ali so to skoki, tek, deskanje, smučanje ... Vedno si želim, da bi zmagal naš tekmovalec. Sem navijač športa. Ko gledaš, seveda imaš nekatere favorite, za katere navijaš, na teh velikih tekmah pa so zame to vedno Slovenci," je še povedal 49-letni Kranjskogorčan.

Danes pravi, da še največ časa nameni spremljanju nogometa, saj ima po delu v domačem turističnem objektu v večernih urah običajno več miru in časa, da si ogleda tekme. Današnjo deskarsko je ujel skoraj po naključju: "Na teletekstu sem pogledal, če je kakšna udarna novica, nato pa videl, da zadeva poteka v živo in ujel nekatere naše vožnje. Nato sem moral delati, a obe finalni vožnji sem si potem spet z veseljem pogledal."

Primerjava dosežkov skakalk in deskarjev pa kaže, da so skoki vendarle široko podprt projekt, kjer so odgovorni spretno združili športno in šolsko infrastrukturo in uskladili delo. V deskanju pa je tudi po Koširjevem mnenju še vedno veliko odvisno od zasebne pobude in družine.

Še bodo priložnosti in to bo izkoristil v prihodnosti.

"Deskanje je bilo pred leti nov šport in zdaj so se stvari sicer izboljšale, a ne do take mere kot v nekaterih bolj uveljavljenih disciplinah. A tudi povezava z zasebnimi ekipami in družinskimi zgodbami ni napačna. Take zgodbe pozna tudi šport v tujini in s tem ni nič narobe. Tudi pri Marcelu Hirscherju je bil zadaj vedno oče."