Deskarji se niso izneverili tradiciji: tretje zaporedne ZOI z medaljo

Trenutna generacija slovenskih deskarjev na snegu se ni izneverila tradiciji. Še na tretjih zaporednih zimskih olimpijskih igrah so ljubitelji ekstremnih nagibov in neverjetni lovilci ravnotežja osvojili medaljo na največjem športnem tekmovanju, ki ga lahko doživi športnik. Deskarjem se je tokrat s prvo posamično olimpijsko medaljo v ženskem deskanju na snegu pridružila še Gloria Kotnik.

Slovenski deskarji na snegu so v preteklosti poskrbeli, da je deskanje na snegu eden najuspešnejših slovenskih športov na zimskih olimpijskih igrah nasploh. Skupno imajo z ZOI že pet odličij: dve srebrni in tri bronaste kolajne. Uspešnejši so le alpski smučarji (sedem odličij: dve zlati, dve srebrni in tri bronaste) in skakalci (šest odličij: dve zlati, ena srebrna, tri bronaste kolajne).

Ob tem je treba izpostaviti, da imajo deskarji na snegu – kar zadeva paralelne tekme – na ZOI seveda precej manj tekem kot alpski smučarji in skakalci. Še posebej navdušujoča je statistika fantov, ki so na zadnjih trojih olimpijskih igrah osvojili olimpijsko odličje v prav vseh paralelnih preizkušnjah, na katerih so nastopili.

icon-expand Veselje srebrnega Tima Mastnaka FOTO: AP

Slovenski deskarji so nas do zdaj močno razvajali in od njih smo tudi tokrat pričakovali vsaj boj za medalje, ki so ga napovedovali tudi sami, vse pa nas je izjemno prijetno presenetila Gloria Kotnik, za katero je zelo težka športna pot. A kljub izgorelosti, s katero se je soočala v preteklosti in zaradi katere je tudi začasno prekinila športno pot, ter materinstvu ni vrgla puške v koruzo. Zbrala je dovolj poguma in moči ter izkoristila priložnost, ki si ji je ponudila, ko je izvedela, da bo lahko nastopila na zimskih olimpijskih igrah. Kotnikova je pokazala, da je z jekleno voljo mogoče doseči tudi nepričakovane stvari. Pri 32 letih je dosegla svoj daleč največji uspeh v karieri, in to le leto po rojstvu sina, kar njen dosežek še dodatno bogati.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Začelo se je v Sočiju

Slovenski deskarji so prvo odličje osvojili na ZOI v Sočiju leta 2014. A niso se zaustavili le pri enem. Tedaj nas je razveseljeval Žan Košir, ki je tekmoval tudi v Pekingu. V Sočiju se je Košir razveselil srebrne in bronaste medalje – tam je bila namreč še zadnjič na ZOI organizirana tudi preizkušnja v paralelnem slalomu.