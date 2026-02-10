Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Dobrodošli v gledališču Predazzo

Predazzo, 10. 02. 2026 12.16 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
Matic Flajšman
Nika Prevc

Če ste vajeni izjemnega vzdušja ob skakalnicah na tekmah svetovnega pokala, na svetovnih prvenstvih v poletih, potem bi bili na tekmah olimpijskih iger v Predazzu razočarani. Ne da je obisk slab, ampak vzdušje močno zaostaja za pomembnostjo tekme, ki je na sporedu vsaka štiri leta.

Bila je sobota, prihod na skakalni stadion v Predazzo pa vse prej kot prijeten in miren. Saj natančno ne vedo, kaj pomeni katera od organizacijskih oznak na akreditacijah, tako je tudi s cestnimi oznakami, parkirišči in še čem. A držimo se športa, vrnimo se k soboti, Niki Prevc, naslovu olimpijske podprvakinje, energiji, ki jo je z njenim dosežkom prejelo preostalih 36 športnikov, ki so oblekli slovensko opravo in pripotovali na katerega od za Slovence šestih prizorišč tekem.

Vzdušje v doskočišču skakalnega stadiona v Predazzu ni na ravni velikosti tekmovanja imenovanega olimpijske igre.
Vzdušje v doskočišču skakalnega stadiona v Predazzu ni na ravni velikosti tekmovanja imenovanega olimpijske igre.
FOTO: AP

Neverjetno se mi je zdelo, da sem na tekmi, na kateri se delijo olimpijske medalje, vzdušje pa je bolj primerljivo z gledališčem kot s športno prireditvijo. Postavitev ozvočenja je takšna, da moraš izbrati točno določeno tribuno, da bi razločno slišal, kdo je skakalec na vrhu zaletišča, da bi slišal glasbo, ki zaigra med nastopi, da bi, po domače povedano, vedel, kje smo s tekmo. Tudi semaforji zamujajo pri kazanju naslednjega tekmovalca. Ampak bil sem prepričan, da je to bilo tako samo na tekmi deklet. Saj veste, prva tekma in se 'še lovimo'. Zato se v to tematiko nisem pretirano poglabljal že po srebrni medalji Slovenke.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

Potem pa je prišel ponedeljek. Isti kraj, ista naprava, dekleta pa so na skakalnici zamenjali fantje. Če ocenjujem čez palec, ob skakalnici je bilo še več Slovencev, več slovenskih zastav, morda tudi več vseh, ki nosijo bundo slovenske odprave. Vzdušje pa še bolj gledališko. Če se lahko danes brez uporabe slušalk mobilnega telefona, brez večjih težav v množici pogovarjaš po telefonu, potem je navadnemu smrtniku jasno, da vzdušja ni. Glasnega navijanja tudi ne. Kako bi le bilo, ko pa organizatorji očitno tega niti ne želijo. Prizori na kontrolnih točkah pričajo o tem, da moraš biti pošteno iznajdljiv, da bi lahko kakšen navijaški rekvizit sploh prinesel do doskočišča skakalnice.

Gledalci besni na prireditelje

Vsi tisti, ki ste si zagotovili vstopnice za naslednje skakalne tekme v Predazzu, vam bi želel sporočiti le: "Ne pričakujte vzdušja iz Planice, Ljubnega, novoletne turneje, kaj šele Poljske!" Ne da sem pričakoval neskončno vzdušje, takšno z nogometnih tekem ali pa odbojkarskih spektaklov v Stožicah, ko igra slovenska reprezentanca. Pričakoval pa sem nekaj primerljivega z vdušjem na tribunah finalnih nastopov na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. No, ni tako. In morda razlog tiči povsem drugje. "Pobrali so nam vse. Od velikih zastav, do ragelj in trobelj," je v slovenski hiši v Predazzu ogorčeno pripovedovala ena številnih podpornic slovenskih smučarskih skakalk.

In nisem osamljen primer, ki stvari vidi tako. Ta dogodek, ki ima v imenu besedo igre, je pač drugačen od preizkušenj svetovnega pokala, svetovnih prvenstev. In če se za organizacijo spektaklov zapravi toliko denarja, kot se ga, bi bilo morda vredno narediti nekaj v smeri vzdušja. Šport se konec koncev odvija zaradi gledalcev, ki za vstopnico odštejejo denar s ciljem, da bi nekaj doživeli. Ta hip doživijo lahko stanje v koloni za hrano in pijačo, kar potrjuje, da obisk ni slab, a tudi da se Italijani na izdajnih pultih 'ne obrnejo' ravno najhitreje. Po drugi strani pa, da so olimpijske igre bolj kot spektakel za obiskovalce na prizorišču televizijski spektakel. In dogodek, na katerem se rojevajo novi športni šampioni. Prepričan sem, da danes vsakdo v Nemčiji ve, kdo je Philipp Raimund, na Poljskem, kdo je Kacper Tomasiak, na Japonskem, kdo je Ren Nikaido, in v Švici, kdo je Gregor Deschwanden. Na olimpijski preizkušnji na srednji napravi je pač potrebno pričakovati nepričakovano, kot so pred tekmo zapisali v napovedniku Mednarodne smučarske zveze (FIS). 

Preberi še Raimund olimpijski prvak, Prevc končal na šestem mestu

Potrebno je biti najboljši na točno določen dan štiriletnega obdobja. Ampak če to velja za športnike, bi lahko veljalo tudi za prireditelje. Glede na videno, vloženo v ustvarjanje dobrega vzdušja ob skakalnici, bodo Italijani potrebovali še nekaj časa, da bi bili najboljša različica samih sebe.

olimpijske igre predazzo smučarski skoki vzdušje komentar

Če je Hrobat pri smuku sanjal o medalji, bo pri superveleslalomu drugače

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
energetik10
10. 02. 2026 13.19
kaj je pa ta clovek pricakoval? vzdusje na skokih v Italiji, ki nimajo niti tekmovalca😅?
Odgovori
0 0
PuntaChristo
10. 02. 2026 13.10
Razočaran sem nad našimi skakalci (M/Ž). Celo sezono so več ali manj prvi, na OI pa ... pa s takšnim veseljem sem čakal skoke, sploh zaradi tistih smučk v Obersdorfu sem si mislil, pokaži jim, kje je hudič doma. Potem pa vidim, da se tekmovalci jočejo pred kamero, izpadajo na kvalifikacijah ... itd. Ne reči kauč komentator! Dejstvo je, da vsi že nekaj let tekmujejo, saj niso včeraj začeli. Zakaj pa DRUGI LAHKO!?
Odgovori
+1
1 0
koda60
10. 02. 2026 13.00
Jugo zastava,ogabna zelena Tito kreatura...ah grem raje v Pariz.
Odgovori
-1
1 2
Xmmx
10. 02. 2026 12.59
aja ker na tekmah sv pokala je pa ful ljudi. sploh zenske ne gleda noben..razen nasih janezov ,ki so jim mediji sprali glavo ,da to gleda ceu svet in se potem zberejo v ljubnem..zenske se sorodniki gledajo v ponovitvi..negledljivo..kot zenski nogomet..samo olimpijske je zanimiv
Odgovori
+1
2 1
PuntaChristo
10. 02. 2026 13.06
Sem istega mnenja. Niso tako zanimive, drugače pa nimam nič proti. 100 ljudi, 100 okusov.
Odgovori
+0
1 1
St. Gallen
10. 02. 2026 12.59
Vceraj je Svica dobila stiri medalje, pa se tudi nic ne pise
Odgovori
0 0
Stajerc22
10. 02. 2026 12.57
Realno smucarskih skokov razen 5-6 drzav skoraj nihce ne spremlja in jih ne zanima.
Odgovori
-1
0 1
JAZsemTI
10. 02. 2026 12.38
Čudno, da so “Jugoslovanu” pustili zastavo😏
Odgovori
+3
3 0
JAZsemTI
10. 02. 2026 12.39
Malo nostalgije je prav pasalo.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
cekin
Portal
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
moskisvet
Portal
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
voyo
Portal
Sledi v snegu
Kmetija
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527