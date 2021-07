Đoković še dva koraka od olimpijskih sanj: Nišikori dobil le dva niza

Prvi zvezdnik olimpijskega teniškega turnirja, Srb Novak Đoković , si je brez težav izboril nastop v polfinalu, potem ko je s 6:2 in 6:0 na hitro premagal nosilca brona izpred petih let, domačega igralca Keija Nišikorija . Drugi polfinalist je Rus Karen Hačanov , ki je bil s 7:6 (4), 4:6 in 6:3 boljši od Francoza Uga Humberta.

Za ostali dve mesti v olimpijskem polfinalu sta se udarila še drugi igralec sveta, Rus Danil Medvedjev in Španec Pablo Carreno Busta . Španec, šesti nosilec na olimpijskem turnirju, je z 2:0 (6:2, 7:6) v nizih izločil drugega nosilca. Dvoboj čaka še Nemca Alexandra Zvereva in Francoza Jeremyja Chardyja. Boljši iz zadnjega dvoboja bo tudi Đokovićev tekmec v polfinalu.

V ženski konkurenci danes igrajo polfinalne dvoboje. Švicarka slovaškega rodu Belinda Bencic je s 7:6 (2), 4:6 in 6:3 premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino in se bo za olimpijsko zlato v sobotnem finalu pomerila z boljšo iz drugega polfinalnega dvoboja med Ukrajinko Jelino Svitolino ter Čehinjo Marketo Vondroušovo.

Med moškimi dvojicami sta si danes polfinale že zagotovila Hrvata Marin Čilić in Ivan Dodig, ki sta gladko premagala Novozelandca Marcusa Daniella in Michaela Venusa s 6:2 in 6:2. Med ženskimi pari sta bili prvopostavljeni Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova s 6:3, 3:6 in 10:6 boljši od Rusinj Veronike Kudermetove in Jelene Vesnine.