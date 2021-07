Đoković ostal praznih rok, Carreno Busta do brona

Številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Đoković je že po porazu v včerajšnjem polfinalu konkurence med posamezniki in mešanih dvojicah dejal, da se počuti obupno. "Obupen dan, res težek. Trenutno se počutim izjemno slabo. Vodil sem s setom prednosti in z odvzetim servisom, na kar je Zverevu uspelo pripraviti preobrat," je po zanj izjemno neznačilnem kolapsu v polfinalu občutke povzel Đoković. Vseeno je upal, da bo osvojil olimpijsko odličje, a danes se mu počutje zanesljivo ni popravilo.

Đoković je bil ob dominantnih predstavah na vseh letošnjih turnirjih za grand slam veliki favorit za zmago v posamični konkurenci olimpijskega turnirja. V polfinalu proti Nemcu Alexandru Zverevu je po nizu in pol vse kazalo, da bo v nedeljo igral za zlato, a je Nemec na koncu slavil zmago. Đoković je imel priložnost za odličje v boju za tretje mesto, a je bil v obračunu za bron s 6:4, 6:7 (6) in 6:3 boljši Španec Pablo Carreno Busta. Dvoboj je trajal dve uri in 49 minut. Španec je dobil prvi niz, v podaljšani igri drugega niza imel že priložnost za zmago, a se je 34-letni Đoković ubranil in dobil podaljšano igro z 8:6. V tretjem nizu je Carreno-Busta povedel s 3:0 in prednost obdržal vse do končne zmage s 6:3, ko je izkoristil skupno šesto zaključno žogico za zmago in osvojitev bronastega olimpijskega odličja.

Đoković, ki je letos dobil tako odprto prvenstvo Avstralije, Francije in Wimbledon, ostaja pri enem olimpijskem odličju, leta 2008 je bil v Pekingu med posamezniki bronast. Četrti je bil tudi leta 2012 v Londonu, ko ga je v boju za bron premagal Argentinec Juan Martin del Potro.

Danes Srba čaka še en obračun za bron, in sicer se bo v paru z Nino Stojanović boril za bron v konkurenci mešanih parov. Nasproti jima bosta stala Avstralca Ashleigh Barty, prva igralka sveta, in John Peers.

V nedeljskem velikem finalu med posamezniki se bo Zverev meril z Rusom Karenom Hačanovom.