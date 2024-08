Domačine premagali Nemci, Kanadčani upokojili Rudyja Fernandeza

Reprezentanci Grčije in Brazilije sta pred tem dosegli prvi zmagi na olimpijskem turnirju, s čimer sta ohranili možnost za napredovanje v četrtfinale. Grčija je v skupini A premagala Avstralijo s 77 : 71, v skupini B je Brazilija s 102 : 84 ugnala Japonsko.

Grčija si je do polčasa priigrala veliko prednost, in čeprav so Avstralci grozili v nadaljevanju, na koncu niso ogrozili grškega slavja. Temu so bili blizu, saj so dve minuti pred koncem prišli na majhen zaostanek z 69 : 71.

Grke je do zmage popeljal Giannis Antetokounmpo, ki je zbral 20 točk, sedem skokov in šest podaj. Thomas Walkup je za Grke dosegel 18 točk. Prvo ime pri Avstralcih je bil Jock Landale s 17 točkami in osmimi skoki.