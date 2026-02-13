Domen Prevc poskrbel za daljavo dneva v Predazzu

Trenutno vodilni skakalec v skupni razvrstitvi svetovnega pokala ter letošnji zmagovalec novoletne turneje in posamične tekme na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu je na prvem današnjem preizkusu skakalnice zasedel četrto mesto (84,9 točke/127,5 m), na drugem pa deseto (76,5 točke/130 m).

Anže Lanišek, Prevčev zlati sotekmovalec z nedavne mešane ekipne tekme, na kateri sta nastopili tudi Nika Prevc in Nika Vodan, je v prvem preizkusu zasedel sedmo (78,9 točke/125,5 m), na drugem 24. (69,0/128,5 m), na tretjem pa 23. mesto (79,7/135,5 m). Medtem je Timi Zajc prvi skok za trening končal na 25. (65,3/122 m), drugi na 40. (54,3/118 m), tretji skok pa na 21. mestu (72,9/129,5 m).

Na prvem preizkusu velike skakalnice je bil najboljši Avstrijec Jan Hoerl (97,4 točke/140,5 m), na drugem pa Japonec Ren Nikaido (88,5 točke/139 m).