Dončić: Batum? Sovraži igrati proti meni

Po zares infarktni končnici je Slovenija proti Francozom izgubila z zgolj točko razlike (90:89). Francoze v velikem finalu čakajo Američani, Slovenija pa se bo v soboto za bronasto medaljo pomerila proti Avstraliji. Luka Dončić je pohvalil gesto francoskega junaka Nicolasa Batuma, ki je Ljubljančanu po porazu namenil spodbudne besede.

Luka Dončić je postal šele tretji košarkar v zgodovini olimpijskih iger, ki je na eni tekmi zbral trojni dvojček (16 točk, 10 skokov, 18 podaj). Pred njim je to leta 1976 uspelo Aleksandru Belovu (23, 14, 10), leta 2012 pa LeBronu Jamesu (11, 14, 12). Kljub temu Ljubljančan parketa ni zapustil z nasmehom na obrazu. "Ponosen sem na ekipo. Izgubili smo, čeprav smo imeli na koncu lepo priložnost za zmago. Prav vsi so dali vse od sebe. Dva meseca smo trdo delali, da smo pokazali to igro tukaj in presenetili veliko ljudi," je po napornem srečanju dejal vidno izmučeni Dončić. Fiba je vesela Po poročanju spletne strani Eurohoops je Dončić po koncu med hojo po območju za predstavnike medijev glasno ponavljal "FIBA je najbrž vesela". Med intervjujem Žige Dimca pa naj bi tudi glasno ponavljal izraz "zgodila se je FIBA".

icon-expand Luko Dončića so Francozi vso tekmo zelo pozorno spremljali. FOTO: AP

'Naredili smo nekaj napak, a nikogar ne smemo kriviti' Selektor Slovenije Aleksander Sekulić po srečanju ni iskal krivcev: "Ponosen sem na svoje igralce, ki so na igrišču pustili srce. Naredili smo nekaj napak, a nikogar ne smemo kriviti, saj so vsi dali vse od sebe. V končnici smo bili in v njej smo želeli biti. Ni pa se nam izšlo. Dobro so pokrili Luko Dončića, ki pa je zbral 18 podaj. V težki tekmi smo se po zaostanku spet vrnili v igro, a odločila je ena žoga." Navdušeni Francozi Selektor Francozov Vincent Collet se je že pred tekmo zavedal, da bo ključno vlogo odigral Dončić. Kljub 18 podajam je slovenski zvezdnik iz igre metal zelo slabo (met iz igre 5/18). "Dobro smo se pripravili tudi na Luko Dončića. Preučili smo njegovo igro in ga na osnovi analize prejšnjih tekme skušali potisniti na desno stran, a istočasno smo se odločili, da ne žrtvujemo vsega, ko pokrivamo njega. Vsekakor smo okoli njega menjali naše najboljše košarkarje, ga skušali utruditi, pa je vseeno zbral 18 podaj. Odrezati smo morali tudi ostale, predvsem Vlatka Čančarja," je predstavo svojih igralcev po tekmi pohvalil Francoz.

icon-expand Nicolas Batum je Luko Dončića letos že "čuval" v seriji med LA Clippersi in Dallasom. Tudi takrat je Francoz njun dvoboj končal kot zmagovalec. FOTO: AP

Organizator igre Francozov Nando de Colo je priznal, da zmaga ni bila lahka: "To je bila ena težjih tekem, ki sem jih igral. Imeli smo veliko spoštovanje do Slovenije, odločili pa sta moštvena igra in selektorjeva strategija, ki smo jo vsi spoštovali vseh 40 minut. Slovenija se je vrnila, v obrambi je vsak moral paziti na svojega igralca, vedeli pa smo, da Klemen lahko naredi to, kar je. V končnici je bilo težko." V soboto tekma za bron Klemen Prepelič je tekmo končal pri 17 točkah. Mike Tobey jih je zbral 23 (met iz igre 10/14) in dodal osem ujetih žog, Jaka Blažič je imel 14 točk, Vlatko Čančar pa 11 točk in devet skokov. "Nikakor se še nismo predali, saj je pred nami še en cilj, za katerega se bomo zdaj zbrali. Danes je odločila tudi sreča, ko je Batum blokiral zadnji met. Nicolas je res dober človek. Po tekmi mi je povedal, da sovraži igrati proti meni, ampak na dober način. To je bilo res prijazno od njega, preprosto je dober človek," je o pogovoru z Nicolasom Batumom po tekmi povedal igralec Dallasa.