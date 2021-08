Dragić: Naši fantje lahko osvojijo zlato

Naši košarkarji so Špance zlomili v zadnjih sekundah in svetu, pa tudi nekaterim našim dvomljivcem pokazali, da Slovenija ni samo Luka Dončić , ki je z genialnimi potezami omogočil, da so Vlatko Čančar, Zoran Dragić in Mike Tobey zadevali odločilne koše. Z borbenostjo so naši košarkarji lestvico pričakovanj pred tekmo z Nemci dvignili zelo visoko. Kar naenkrat smo tudi za košarkarsko FIBO favorit za olimpijsko medaljo, celo zlato.

Dragić: Luka je zame najboljši igralec na svetu

Goran Dragić je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da mu ni žal, da ga ni zraven. "Podpiram fante, to so si zaslužili. Jaz pa sem svoje oddelal že pred štirimi leti. Nič mi ni žal," je dejal in dodal, da za ekipo močno navija. Kaj za Slovenijo pomeni Luka Dončić, nazorno kaže podatek, da Slovenija, ko je zanj igral Luka Dončič, še ni izgubila. "To je res dober podatek in upam, da bodo ostali neporaženi še nekaj časa oziroma vsaj do konca olimpijskih iger," je komentiral Saša Dončić, oče Luke Dončića in strokovni komentator.

Dragić, ki je reprezentanco skupaj z Dončićem vodil do evropskega zlata, meni, da jo lahko njegov naslednik popelje tudi do olimpijskega. "Luka je zame najboljši igralec na svetu. Šteje komaj 22 let pa je vsem skeptikom že dokazal, kaj zmore. Definitivno je naša gonilna sila. Jaz verjamem, da lahko fantje skupaj nekaj naredijo in to je - osvojijo olimpijsko zlato," je dejal Dragić.

"Španci so igrali vrhunsko, naši niso igrali ravno na svojem nivoju. Že to, da so prišli do tega, da so z malo višjo povprečno igro dobili Špance, to pomeni, da so res naredili en ogromen korak naprej," je Dončić komentiral tekmo s Španijo in dodal, da to pomeni, da imamo še veliko rezerve. "Predvsem v napadu. Kljub temu da nismo bili razpoloženi, smo dali 95 pik Špancem, ki so svetovni prvaki. Verjemite, to ni mačji kašelj. To kaže na to, kakšno kvalitetno, dobro reprezentanco imamo," je dejal in dodal: "Kako te fantje dihajo en za drugega, ko igrajo košarko, prav užitek jih je gledati."

Da je bil Luka na evropskem prvenstvu še mlad, je dejal Dragić. "Skupaj sva bila v sobi, poznam ga že odkar je bil majhen fant. Takrat sem bil kapetan in moj glavni cilj je bil, da ekipo povežem, da Luka pride noter, kar se je na koncu tudi zgodilo," je dejal. "Zdaj pa, ko ga gledam, je vodja, žoga je ves čas pri njem. Dela prednost v napadu in to se od njega zdaj tudi pričakuje," je še dejal in dodal, da delo opravlja fenomenalno, a da bodo morali tudi drugi malo pristopiti, da ne bo toliko pritiska samo na njem.

Dragić: Na Luko ne gledam kot na naslednika, nanj gledam kot na nekaj več

Med igralci je fenomenalna kemija. Samozavest, da se nikogar več ne bojijo, pa je zrasla že med evropskim prvenstvom v Turčiji, ko je igralce spodbujal prav Dragić. Med drugim jim je dejal, da ni predaje. "Vsak bi to naredil. Konec koncev sem že od začetka verjel, da imamo dobro ekipo. Še posebej ko se je prvič priključil Luka in pa novi trener Igor Kokoškov. Z njim imam zelo dober odnos. To je tisto, kar ti da moč, da verjameš, da lahko posežeš po najvišjih mestih," je dejal in dodal, da je takrat to močno verjel in na koncu jim je tudi uspelo.

Dragić je dejal še, da na Luko ne gleda kot na naslednika. "Nanj gledam kot na nekaj več," je dejal in pojasnil, da sam ni nikoli dosegel nivoja, na katerem je Dončić. "Je eden izmed najboljših košarkarjev na svetu. Kadar ga vidiš na igrišču ne čuti pritiska, zmeraj najde rešitev, ki jo na igrišču potrebuje in to je res nekaj fascinantnega," je še dejal.

Na vprašanje, ali se najde kdo, ki ga v teh časih pocuka za rokav in pohvali kot očeta enega trenutno najboljših košarkarjev na olimpijadi, ligi NBA, morda celo svetu, je Dončić odgovoril, da ja. "Včasih kdaj kdo kaj vpraša, ampak mi govorimo tu o Luki Dončiću, jaz sem samo njegov oče," je dejal in pojasnil, da prihodnosti svojega sina ne zna predvideti. "Trenutno so naši košarkarji najbolj popularni, pa ne samo v Sloveniji. Klice prejemamo tudi iz držav bivše Jugoslavije in cele Evrope," je še dejal in pripomnil, da so Sloveniji naredili res dobro reklamo.