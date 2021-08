Dončić: Ponosen sem na to ekipo

Slovenska košarkarska reprezentanca je olimpijske igre končala na nehvaležnem četrtem mestu. Po tem, ko so bili naši fantje le dve točki oddaljeni od velikega finala, jim v tekmi za tretje mesto preprosto ni šlo. Sekulić in njegova ekipa se bosta v Slovenijo vseeno vrnila z zgodovinskim uspehom.

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je po tekmi dejal: "Čestitke Avstraliji. Odigrali so neverjetno tekmo in izkoristili svoje izkušnje. Patty Mills je bil neverjeten – kadar je imel žogo, se je nekaj zgodilo. To nas je utrudilo. Naredili smo tudi nekaj napak v obrambi. Tudi za našo ekipo bi rad poudaril, da je vse od začetka igrala neverjetno košarko. Vedeti je treba, da smo edina ekipa v polfinalu, ki je morala v kvalifikacije, in že takrat smo načrtovali svoj vrh. Tukaj smo se nato skoraj borili za zlato. Na parketu so v vsem tem času pustili dušo in srce. Iz Tokia lahko gremo z dvignjenimi glavami. Za Luko Dončića pa bi rad poudaril, da ga je treba zaščititi, ko se proti njemu na parketu na pravilen in nepravilen način bori po pet košarkarjev."

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: AP

Klemen Prepelič, ki je bil z 18 točkami drugi najboljši strelec tekme za tretje mesto, ni skrival razočaranja: "Avstralci, posebej Patty Mills, so igrali odlično tekmo. Na vse načine smo ga skušali ustaviti, a ko nam je to delno uspelo, je razigral druge. Za nas je težko. Po tekmi boli, posebej glede na to, kako smo igrali in predstavljali svojo državo. A dobro je, da nas čaka lepa prihodnost, saj imamo mlado ekipo in lep potencial. To nikakor ni zadnja beseda, ki jo je Slovenija povedala na parketu." Prvi zvezdnik in prvi strelec Slovenije Luka Dončić je kljub končnemu razočaranju ponosen na ekipo: "Avstralija je danes igrala izjemno košarko. Zaslužila si je bron, saj je igrala bolje od nas. Ponosen sem na to ekipo. Žal mi je za navijače, vem, da so vsi navijali za nas. Tudi mi smo si kolajno želeli, morda smo bili na obeh tekmah malce preveč čustveni, obnašati bi se morali drugače, a tudi nas so po teh dveh mesecih dela in borbe preplavila čustva. Rečem lahko le, da smo naredili vse, da bi se vrnili z odličjem."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jaka Blažič se zaveda, da danes Slovenci niso bili čisto "pravi", obregnil pa se je tudi ob sojenje: "Razočaran sem nad današnjo igro. Od prve do zadnje sekunde nismo bili pravi. Bili smo nervozni, Avstralci pa so pokazali vse svoje izkušnje in to, kako se igra. Ponosen na naše dosežke tukaj, na žalost pa se danes ni izšlo. Avstralci so imeli razigranega Pattyja Millsa, prepozno smo ga začeli pokrivati po vsem igrišču. Tudi sodniki se danes niso izkazali, naklonjeni nam niso bili ves turnir. Avstralija je bila boljša, nas pa v prihodnji letih čakajo novi turnirji, na katerih bomo pokazali več." Junak tekme proti Španiji Zoran Dragić je povedal še:"Čustveno smo bili po Franciji popolnoma prazni. Skušali smo stopiti skupaj, skušali smo zmagati, dobiti kolajno. Na žalost ni šlo. A na turnirju smo pokazali, da imamo mlado ekipo in da to reprezentanco čaka lepa priložnost, vse do Pariza. Danes smo začeli dobro, nato pa smo delali preveč napak, izgubili preveč žog. In vsakič, ko smo se približali, so dali lahke koše. Avstralci so imeli tudi svoj dan in izredno zadevali. Rečem lahko le, da smo dali vse od sebe, a žal ni šlo."

icon-expand Zoran Dragić proti Pattyju Millsu FOTO: AP

Izjave avstralskega tabora Selektor Avstralije Brian Warwick Goorjian je bil poln hvale, namenjene predvsem najboljšemu posamezniku tekme, Pattyju Millsu, in Joeju Inglesu: "Zelo lahko je igrati, ko imaš ob sebi Pattyja Millsa in Joeja Inglesa ter pokažeta to, kar sta pokazala danes, ko sta imela žogo v rokah. Igrali smo zlahka in nadzirali tekmo. Po 12 letih smo prišli do tako želenega odličja, kar je za nas nekaj posebnega, zato to doživljamo še toliko bolj čustveno. Onadva sta odločila tekmo za bron in nas vse nagradila za naše delo." Najboljši igralec tekme Mills: "Na parketu ni bilo najboljšega. Vsi smo se enako potrudili in prav ta trud vseh nas je odločil današnjo tekmo. Imeli smo met, protinapad, zabijanje. Aktivni smo bili v obrambi. Res smo garali kot ekipa, drug drugemu krili hrbet. Od začetka smo vedeli, da bomo tekmo dobili z dobro obrambo, in to nam je danes uspevalo." Drugi strelec Avstralije Ingles pa je dodal: "Smo zelo povezana ekipa, ki je veliko vložila v ta uspeh. Na tekmi smo pazili na Luko, kar nam je uspevalo. Prav vsi smo zaslužni za ta uspeh. Vsi smo žrtvovali svoj prosti čas po sezoni za ta uspeh in bili zdaj nagrajeni. Zahvaliti se moramo tudi svojim družinam in prijateljem, da so potrpeli za ta naš uspeh. Sam imam doma tri otroke, ki me čakajo, medtem ko sem s temi fanti igral tukaj. To počnem že od Pekinga 2008. Vsi vlagamo veliko, ne le igralci. A za to smo delali več let in bili danes nagrajeni."