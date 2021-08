Dončić v prvi peterki turnirja, nagrada MVP Durantu

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je objavila idealno peterko letošnjega olimpijskega turnirja v Tokiu. V njej je pričakovano tudi prvi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ob njem pa so še Kevin Durant (ZDA), Ricky Rubio (Španija), Patty Mills (Avstralija) in Rudy Gobert (Francija). Z nazivom najkoristnejšega posameznika se je okitil Durant, sicer tudi najboljši posameznik finala, v katerem so ZDA premagale Francijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Luka Dončić je v Tokiu odigral šest tekem, na vsaki v povprečju dobrih 32 minut. S 23,8 točke na tekmo je bil za Pattyjem Millsom in Rickyjem Rubiem tretji strelec turnirja. Bil je tudi najboljši podajalec (9,5) in drugi skakalec (9,7). Več odbitih žog je od Dončića pobral le "naš" Mike Tobey, in sicer 10,5. Obenem je bil 22-letni košarkar Dallasa tudi posameznik z najboljšim statističnim indeksom (29,5). Dončić je po sicer bolečem porazu z Avstralci odločno poudaril, da časa za obžalovanje ni veliko. Opomnil je, da je že prihodnje leto na sporedu evropsko prvenstvo, kjer bodo slovenski košarkarji branili zlato iz Istanbula, in dodal, da bo njihov cilj jasen: ponovitev uspeha izpred štirih let. PREBERI ŠE Lillard pritrdil Dončiću: V NBA je lažje dosegati točke Naziv MVP pa je romal v roke Kevina Duranta, ki je po uvodnem porazu s Francijo svojo reprezentanco povedel do zlate kolajne. Košarkar Brooklyna je turnir sicer začel nekoliko počasneje, na uvodnih tekmah je vpisal po deset točk, nato pa občutno dvignil svojo formo. Na zadnjem obračunu skupinskega dela proti Češki je za 23 točk potreboval le 11 metov, proti Španiji v četrtfinalu je imel 29 točk, prav toliko kot v finalu. Vmes je bil ključni akter preobrata proti Avstraliji v polfinalu, vpisal je 23 točk, devet skokov, in po dve podaji ter ukradeni žogi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Avstralski organizator igre Patty Mills je do naziva najboljšega strelca prišel prav na zadnji tekmi s Slovenijo, ko je navdušil z 42 točkami. Na koncu jih je dosegal 26,8. Je pa tudi res, da si je na tekmo v povprečju jemal štiri mete več od zvezdnika Dallasa.