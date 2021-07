Dragić: Smo super motivirani in razmišljamo le o Argentincih

"Naredili smo prvi trening v veliki dvorani. Veliko treningov tukaj ne bomo imeli, zato smo skušali to maksimalno izkoristiti, se navaditi na prizorišče, se pa zdaj že 100-odstotno pripravljamo na Argentino. Lahko rečem, da smo super motivirani, vzdušje je zelo tekmovalno, saj vsak trening skušamo približati tekmi," je po prvem treningu v tekmovalni dvorani Saitama za spletno stran KZS povedal 32-letni slovenski branilec Zoran Dragić. Dodal je, da je ekipa res motivirana, kar se vidi tudi ob kakšnem manjšem sporu na parketu, ko kdo ne kliče kakšnega prekrška, kar po njegovem le kaže zavzetost pri vadbi. "Vse to je del igre. Prvič smo na olimpijskih igrah, za nas je vse to novo, ampak vemo, da smo tukaj zato, da se uvrstimo čim višje, in zdaj smo popolnoma osredotočeni le še na prvo tekmo," še pravi Ljubljančan, ki se s soigralci na dnevni ravni zaveda, da ima slovenska reprezentanca zelo veliko podporo tudi doma.



Misli so, kot rečeno, usmerjene k ponedeljkovi tekmi z Argentino, ki ima izjemno nevarno zunanjo linijo in pod košem neuničljivega 41-letnega Luisa Scolo. "Gre za zelo atletsko ekipo, ki igra zelo hitro. Veliko igralcev poznamo, z njimi smo igrali tudi v klubih in vemo, od kod grozi največja nevarnost. Seveda pa si moramo pred tekmo ogledati še nekaj videoposnetkov in se pripraviti na njih," o nasprotniku za spletno stran krovne košarkarske Zveze s spoštovanjem pove izkušeni Ljubljančan.