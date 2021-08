Dvema beloruskima trenerjema odvzeli olimpijsko akreditacijo

Oba funkcionarja naj bi atletinji pred nekaj dnevi v Tokiu naročila, da se mora zaradi kritičnih izjav na družbenih omrežjih predčasno vrniti v domovino. Športnica je zavrnila let domov in se na letališču zatekla k japonski policiji. Mok je nato imenoval disciplinsko komisijo, ki naj bi razjasnila primer Kristine Cimanovske ter vloge obeh trenerjev pri tem.

Gre za začasni ukrep, ki je v interesu dobrega počutja beloruskih športnikov, ki so še vedno v Tokiu, je pojasnil Mok. Trenerja Artur Šimak in Jurij Maisevič sta po teh navedbah že zapustila olimpijsko vas.

Vesela sem, da sem tu, da sem na varnem," je povedala Cimanovska in se zahvalila japonskim in poljskim oblastem, da so ji omogočili let v Varšavo.

"Ne razmišljam o političnem azilu," je dodala. "Želim zgolj nadaljevati svojo športno kariero," je izpostavila. Po njenih besedah namerava ostati na Poljskem. "To državo smo izbrali, potem ko sem o tem govorila tudi s svojimi starši, ki so dejali, da je to verjetno najboljša možnost zame," je dejala in dodala, da ji je družina med drugim povedala, da se v beloruskih medijih pojavljajo celo novice o tem, da je "duševno bolna".

Izrazila je upanje, da bodo tja prišli tudi starši. Njen soprog Arsenij Zdanevič naj bi na Poljsko, ki mu je prav tako podelila humanitarni vizum, prispel v kratkem, je povedala atletinja. Belorusijo je zapustil v začetku tedna.