Dvoršakova finale zaključila na sedmem mestu

Ljubljančanka je v kvalifikacijah discipline malokalibrska puška trojni položaj zadela 1173 krogov, od tega 390 v klečečem, 398 v ležečem in 385 v stoječem položaju, kar je bil skupno sedmi kvalifikacijski dosežek, v finale se je uvrstilo osem strelk. V kvalifikacijah strelskega maratona je bila najboljša Rusinja Julija Zikova s 1182 krogi.

V finalu so poleg Žive Dvoršak in Zikove nastopile še Američanka Sagen Maddalena, Nemka Jolyn Beer, Rusinja Julija Karimova, Srbkinja Andrea Arsović, Švicarka Nina Christen in Norvežanka Jaennete Hegg Duestad.

V kvalifikacijah so strelke imele na voljo 40 strelov v vsakem položaju (3 x 40), v finalu pa je vsaka od osmerice v vsakem položaju morala opraviti še po 15 strelov. Po streljanju kleče je bila v vodstvu Žikova (154.5), Dvoršakova je bila na zadnjem mestu med osmerico (151.6).

Po prvi seriji leže je bila Dvoršakova na petem mestu, vodila je Zikova. Po drugi seriji je bila sedma, za bronom je zaostajala 1,8 točke. Sledila je še tretja serija, še vedno je vodila Zikova, Slovenka je ostala na sedmem mestu z zaostankom 2,6 točke za bronom.

Sledil je še strelski položaj stoje, z dvema serijama po pet strelov za vse tekmovalke, v tretji seriji pa je šlo na izpadanje. Po skupno 40. strelu finala sta izpadli najslabši dve strelki, po vsakem naslednjem še ena in zadnji, 45., strel nato prinese neposredni dvoboj za zlato. Po prvi seriji stoje je bila Dvoršakova sedma, 3,1 točke za tretjim mestom, na vrhu pa ni bilo sprememb. Po drugi seriji je bila osma Srbkinja Arsovićeva, ki je prva izpadla, takoj za njo pa sedma, Živa Dvoršak. Za točko in sedem desetink je zgrešila mesto v izločilnih bojih. Vseeno je izboljšala svoj najboljši dosežek na olimpijskih igrah, pred tem 11. mesto, sedaj je bila sedma.

V boju za prva tri mesta je bronasto odličje osvojila Rusinja Julija Karimova, srebro njena rojakinja Julija Zikova, zlato pa je šlo v roke Švicarki Nini Christen.

Dvoršakova je sicer na letošnjih OI že nastopila v disciplini zračna puška na 10 metrov, kjer pa je ostala brez finalnega nastopa. Tridesetletna Ljubljančanka je zasedla 11. mesto in izenačila svoj najboljši dosežek na olimpijskih igrah. Slovenska strelka je na svojih premiernih olimpijskih igrah v Londonu 2012 v disciplini zračna puška prav tako zasedla 11. mesto, štiri leta kasneje pa je tekmo v Rio de Janeiru končala na 17. mestu.