Fabjanova: Cilj tekaške ekipe na olimpijskih igrah je medalja

Po njenih besedah je sicer dobro, da so slovenski tekači in tekačice že nekaj časa na prizorišču, saj se telo tudi navadi na takšne razmere.

"Medalja je cilj, to ni nobena skrivnost. Vsi upamo, da bodo tisti zgoraj in pa vsi bogovi na strani naših in da jim bo uspelo," je ob robu odprtja Slovenske olimpijske vasice v Kranjski Gori povedala Fabjanova.

Medalja tudi v ekipnem sprintu

Kasneje bo sledil še ekipni sprint, v katerem sta med kandidatkami za odličje Lampičeva in Eva Urevc. Ta je pred dnevi prestala izolacijo zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ob prihodu na Kitajsko.

Fabjanova je ob tem vsem slovenskim olimpijcem zaželela uspešno tekmovanje. "Zavedam se, da medalje niso vse in da je že vsaka uvrstitev do desetega mesta vrhunska. Tako da vsem želim čim več uspehov, da bi izpolnili svoje osebne cilje, pa naj bo to medalja, 20. ali pa 32. mesto, ter da bi jim uspel najboljši nastop, ki so si ga zaslužili in na katerega so čakali štiri leta," je dejala.

V petek je nosilka brona iz ruskega Sočija sodelovala pri odprtju Slovenske olimpijske vasice v Kranjski Gori, v kateri je mogoče spremljati slovenske nastope na olimpijskih igrah in pogovore z nekdanjimi olimpijci ter se preizkusiti v različnih športih. Fabjanova je prižgala olimpijski ogenj, ob zvokih olimpijske himne pa so dvignili tudi olimpijsko zastavo.

Ob tem se je spomnila tudi na odprtje olimpijskih iger v Pjongčangu leta 2018, na katerem je nosila slovensko zastavo. Po njenih besedah so vsake olimpijske igre in vsaka otvoritev nekaj posebnega. "Biti tam in jo doživeti v živo si zagotovo želi vsak športnik," je povedala. Odprtje je po njenih besedah dogodek, na katerem se športnik zave, da gre zares.