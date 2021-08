Favorizirani Srbi in presenetljivi Grki v vaterpolskem finalu

Pred letošnjim nastopom so v polfinalu igrali le v Atenah na domačih igrah pred 17 leti, ko so na koncu osvojili četrto mesto. Tokrat so si zagotovili najmanj srebro, medtem ko bodo Madžari upali na bron, potem ko so na zadnjih dvojih OI v Londonu in Riu ostali brez odličja, sicer pa gre za devetkratne zmagovalce olimpijskih turnirjev.

Prvi polfinalni obračun je bil vseskozi izenačen. Gol naskoka so imeli Grki tako po prvi in drugi kot tudi po tretji četrtini, v zadnji pa so le strli žilave Madžare in se prvič v zgodovini OI uvrstili v finale. Štiri gole je dosegel Stilianos Argiropulos Kanakakis .

Preobrat Srbov za nov finale

V drugem polfinalu sta se udarili Španija in Srbija. Španci so prvaki iz Atlante, kjer so leta 1996 tudi nazadnje stali na odru za zmagovalce, Srbi pa so prvaki iz Ria.

Tekma je bila tesna, prvo četrtino so z 2:0 dobili Srbi, po naslednjih dveh pa so – imeli so tudi tri gole naskoka – vodili Španci s 5:4 in 7:5. Napeta je bila tudi zadnja četrtina. Dušan Mandić, s tremi goli najboljši strelec tekme, je dobro minuto pred koncem izid izenačil na 9:9, 26 sekund pred koncem pa je z močnim strelom z levico Srbe v prednost in finale popeljal Filip Filipović, najboljši igralec prejšnjih OI.

Danes sta bila v vaterpolskem centru Tacumi še obračuna v boju za razvrstitev od petega do osmega mesta. Hrvati so z 12:10 ugnali Črnogorce in se bodo merili za peto mesto z ZDA, ki so obračun z Italijo dobile s 7:6.