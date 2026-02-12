Francesca Lollobrigida do druge zlate medalje v Milanu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanska hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida je na igrah leta 2022 v Pekingu osvojila srebrno in bronasto olimpijsko medaljo, minulo soboto je prišla do svojega prvega olimpijskega zlata, danes pa še do drugega.

Drugo mesto je zasedla nizozemska tekmovalka Merel Conijn, ki je s časom 6:46,27 za novo olimpijsko zmagovalko zaostala 0,10 sekunde.

S časom 6:46,34 oz. zaostankom 0,17 sekunde je tretje mesto osvojila Norvežanka Ragne Wiklund.