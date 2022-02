Kotnikova: Od materinstva in izgorelosti, do olimpijske medalje

"Neverjetno, res. Sploh ne morem verjeti. Zelo sem vesela in to podarjam vsem, ki so mi stali ob strani. To je za moje najbližje. Največji dosežek v življenju me čaka doma, ta medalja pa je nagrada za ves trud. Vse, kar se trenutno dogaja, je ... preveč čustev in vsega ... ne morem verjeti," je bila v prvi izjavi za RTV po spektakularnem uspehu na OI čustvena 32-letna Slovenka.